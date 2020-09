Dschungelcamp 2021: Der erste Kandidat soll feststehen!

Bis die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL startet, sind es noch ein paar Monate. Doch angeblich soll schon jetzt der erste Kandidat feststehen!

Im Januar 2021 ziehen die Stars wieder ins Dschungelcamp. Unklar ist bisher, ob die Show auch wie geplant in Australien stattfinden kann. Die britische Version „I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here“ wurde bereits nicht im Urwald, sondern in Großbritannien gedreht.

Kann IBES überhaupt in Australien stattfinden?

„Wir haben letzte Woche verkündet, dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden, um die Show produzieren zu können. Ich bin erfreut, dass wir wieder senden werden, wenn auch nicht im Dschungel“, heißt es von Kevin Lygo, Direktor von ITV laut RTL. „Unsere Stars werden wahrscheinlich Shorts gegen Wärmeunterwäsche austauschen müssen, aber sie dürfen sich trotzdem auf eine Reis- und Bohnendiät und diverse Schocker und Überraschungen freuen“, verkündet die Produktionsfirma weiter. Statt im Dschungel wird diesmal auf einer verlassenen Burg gecampt – das bedeutet aber nicht, dass es die Promis einfacher haben werden.

Zieht Lucas Cordalis ins Dschungelcamp?

Noch ist die Umsetzung der deutschen Version bisher unklar – Fakt ist aber, dass es eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2021 bei RTL geben soll. Mittlerweile brodelt auch schon die Gerüchteküche über mögliche Kandidaten. Denn laut der Bild-Zeitung soll angeblich Lucas Cordalis ins Dschungelcamp einziehen. Daniela Katzenberger sagte 2016 bereits über die mögliche Teilnahme ihres Mannes: „Die Vorstellung ist witzig.“ Offiziell bestätigt wurde das bisher aber noch nicht. Es handelt sich daher also noch um Spekulationen. Ob er also wirklich bei der Show mitmacht oder nicht, ist daher noch ungewiss und bleibt abzuwarten…