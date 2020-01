Dschungelcamp 2020: Elena Miras muss gehen!

Danni Büchner hat sich im Dschungelcamp selbst zur Dschungelprüfung gewählt – ob das aber ein Fehler war? In der Challenge holt sie mit Prince Damien keinen Stern und Camper haben außerdem die Briefe ihrer Liebsten erhalten. Zum Ende der Show musste ein Camper die Show wieder verlassen.

Danni und Prince Damien treten am 14. Tag im Dschungelcamp zur Prüfung „Jungle Unchained“ an. In der Westernstadt „Old Bob Town“ checken sie im „Snake Hotel“ voller tierischer Bewohner ein und erkämpfen null Sterne. Nach ihrem Auszug genießt Claudia im feinen „Hotel Versace“ einen Cocktail und wird von ihrer Mama Waltraud überrascht und am Lagerfeuer wird es sehr emotional, denn die „Briefe der Liebsten“ sind da!

Die Briefe der Liebsten sind da

Am Abend kullern die Tränen, denn die verbliebenen sechs Stars bekommen Briefe ihrer Liebsten. Teamchef Markus befiehlt, dass das Camp erstmal aufgeräumt werden muss, bevor die Briefe vorgelesen werden. Jeder Adressat darf den Vorleser selbst bestimmen. „Ich weine sogar mit dir? Wie krass!“, sagt Elena, als Raúl seinen Brief durch die Büchner-Witwe vorgelesen bekommt. Freundin Vanessa gönne ihm die Krone, so Danni.

Dschungel-Stars sind gerührt

Trödelfuchs Markus trägt den Brief von Sven vor, der Post von Tochter Emily und seiner Frau bekommen hat. Er wiederum liest mit Hilfe seiner Lesebrille den Brief von Markus vor. Mike Heiter und Tochter Aylen bringen Elena zum Heulen, als Prince Damien ihr die Briefbotschaft vorliest. Dem DSDS-Gewinner werden die Daumen von seiner Oma und Schwester Maja gedrückt, so Elena. Raúl bringt schließlich Danni zum Weinen, als er die geschriebenen Worte ihrer fünf Kinder vorträgt. Schließlich tauchen die sechs Dschungel-Stars emotional gerührt selbst in die persönlichen Worte ihrer Liebsten ein, als der große „Vorlese-Wettbewerb“ vorbei ist. Andächtiges Schweigen im Camp.

Welcher Kandidat musste die Show verlassen?

Es sind noch zwei Tage bis zum Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – doch kurz bevor die diesjährige Staffel endet, muss ein Kandidat im Viertelfinale das Dschungelcamp verlassen: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich haben soeben verkündet, Elena Miras dass die wenigsten Anrufe erhalten hat und damit aus der Show raus ist. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.