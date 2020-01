Dschungelcamp 2020: Wer ist eigentlich Sven Ottke?

Sven Ottke gehört zu den Kandidaten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Doch wodurch wurde er eigentlich bekannt? KUKKSI stellt euch das Sport-Genie vor.

Noch während der Schule begann Sven Ottke mit 14 Jahren beim Spandauer BC 26 mit dem Training zum Boxer. Seiner beruflichen Ausbildung maß Ottke stets eine hohe Bedeutung bei. Nach der Schule, die er mit der Mittleren Reife abschloss, absolvierte Ottke zunächst eine Ausbildung zum Stuckateur. Danach ließ er sich bis 1992 zum Industriekaufmann ausbilden. 1993 trat Ottke als Industriekaufmann eine Stelle bei seinem Sponsor Mercedes Benz in Mannheim an. Nebenher entwickelte Ottke seine Amateurkarriere im Boxsport weiter.

Mit 18 Jahren wurde er 1985 erstmals Deutscher Meister im Supermittelgewicht. Den Titel gewann er in der Folge noch weitere zehn Mal, bis 1991 sogar ohne Unterbrechung. Ottke qualifizierte sich erstmals 1988 auch für die Olympischen Spiele, an denen er nochmals 1992 und 1996 teilnahm. 1991 erlangte Ottke erstmals den Titel des Europameisters im Supermittelgewicht. Nachdem er 1993 bei den Europameisterschaften nur den dritten Platz erreicht hatte, wurde er 1996 wieder Europameister.

1997 begann er seine Profikarriere

Seine Profikarriere begann Ottke 1997. Nur ein Jahr später stieg er im Oktober 1998 durch seinen Sieg über Charles Brewer zum IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht auf. Im März 2003 gewann er auch den Weltmeistertitel nach der WBA-Version. Der Profiboxer machte sich vor allem wegen seiner Ausweichkünste einen Namen. Er wurde als „Boxer mit Kopf und Auge“ und als „Phantom“, das vom Gegner nicht getroffen werden konnte, tituliert.

Darum geht Sven Ottke ins Dschungelcamp

Und warum geht er nun ins Dschungelcamp? „Eine kleine Herausforderung, ein Experiment und Grenzerfahrungen sammeln“, erzählt Sven Ottke in einem Interview mit RTL. Und wie geht er mit Konflikten um? „Klar, man kann aneinandergeraten. Das ist ja klar. Aber wenn es so weit kommen sollte, würde ich wohl kaum jemanden eine drücken oder so. Es wird nicht zur Schlägerei kommen – auf keinen Fall! Man dreht sich um und geht einen Meter weiter“, so der Boxer weiter. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.