Dschungelcamp 2020: Wer ist eigentlich Markus Reinecke?

Markus Reinecke ist einer der Kandidaten in der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Doch wer ist der Typ mit der ungewöhnlichen Frisur eigentlich? KUKKSI verrät euch, wodurch er bekannt ist.

Markus… wer? Das dürften sich wohl einige gefragt haben. Wer sich für Trödel interessiert, dürfte ihn kennen – ansonsten ist Markus Reinecke eher ein unbekanntes Gesicht. Unter anderem war er in den Shows „Trödeltrupp“ oder „Trödel-Duell“ zu sehen. Seit 2018 ist er fester Bestandteil der RTL-Sendung „Die Superhändler – Vier Räume, ein Deal“. Der 50-Jährige ist ein echter Trödel-Freak: Seit mittlerweile 30 Jahren besucht er Flohmärkte.

Darum macht er im Dschungelcamp mit

Und warum macht Markus Reinecke eigentlich im Dschungelcamp mit? Das weiß er selbst nicht so genau. Er hat aber vor allem ein Ziel: „Ich werde versuchen Geschäfte zu machen. Wenn die Leute sagen das und das habe ich, dann kaufe ich denen das ab“, sagt Markus Reinecke in einem Interview mit RTL.

Markus Reinecke war mal Sanitäter

Der Trödelfuchs ist übrigens ausgebildete Sanitäter. „Das mit dem Sanitätsdienst ist schon Ewigkeiten her. Jeder Fahranfänger, der einen Ersthilfekurs gemacht hat, kann das besser. Wenn es erforderlich ist, dass ich irgendwem einen Kugelschreiber in die Luftröhre stecken muss, dann mache ich das natürlich. Übrigens, ich habe schon mal einen Daumen angenäht“, sagt Markus Reinecke.

Er hat schon mal einen Daumen angenäht

Er hat sogar schon mal jemanden einen Daumen angenäht: „Ich war Krankenwagenfahrer bei der Bundeswehr. Da wurde einer eingeliefert, der sich in der Küche verletzt hat. Der Daumen hing leblos in der Gegend rum. Er schrie wie am Spieß! Es war kein anderer Weißkittel da. Da sagte der Arzt zu mir, sie kommen mit. Dann haben wir zusammen richtig schön den Daumen angenäht. Der müsste noch heute dran sein“, so der 50-Jährige. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.