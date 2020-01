Dschungelcamp 2020: Wer ist eigentlich Günther Krause?

Es ist eine echte Sensation: Erstmals zieht ein Politiker ins Dschungelcamp! Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause will die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ordentlich aufmischen. Nun hat er auch verraten, was Bundeskanzlerin Angela Merkel zu seiner Teilnahme sagt.

Du fragst dich, wer Günther Krause ist? KUKKSI stellt ihn kurz vor: Der Politiker war Parlamentarischer Staatssekretär beim damaligen Ministerpräsidenten der DDR, verhandelte und unterschrieb den deutsch-deutschen Einigungsvertrag und erster Landesvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern.

Darum geht Günther Krause ins Dschungelcamp

Ein Politiker im Dschungelcamp – das klingt irgendwie schräg. Doch warum macht er dort überhaupt mit? „Ich will etwas gegen die Klima-Hysterie tun. Ich versuche mit jungen Leuten in die Diskussion zu kommen, ob es nicht Innovationen und neue Technologien gibt, mit denen wir unsere Welt wieder in Ordnung bringen können. Deshalb gehe ich ins Dschungelcamp“, sagt Günther Krause in einem Interview mit RTL.

Der Politiker will diskutieren

Doch weiß Günther Krause eigentlich, auf was er sich dort einlässt? „Ich bin seit 30 Jahren Hochschullehrer. Habe von 1982 bis 1990, noch in der DDR natürlich, Studenten ausgebildet. Und ich setze einfach darauf, dass auch durch meine Anwesenheit ein paar Zuschauer mehr sich das Dschungelcamp ansehen und dann eine Diskussion beginnt“, so der Politiker.

Das sagt Angela Merkel zu seiner IBES-Teilnahme

Günther Krause hat ein enges Verhältnis zu Angela Merkel – da kommt die Frage auf, was die Kanzlerin eigentlich zu seiner Teilnahme im Dschungelcamp sagt.“Angela Merkel duldet meine Dschungelcamp-Teilnahme. Und eine Duldung ist kein Missfallen“, erzählt Günther Krause. „Sie hat gesagt, ich muss wissen, ob ich das mache. Auf der einen Seite wird sie es nicht gut finden, dass ich der erste ehemalige Bundesminister bin, der ins Dschungelcamp geht, auf der anderen Seite hat sie Verständnis, dass dieses Format von mir benutzt wird, um Aufklärung zu betreiben“, so der Politiker.

Schaut die Kanzlerin das Dschungelcamp?

Und wird Angela Merkel selbst das Dschungelcamp schauen? „Das weiß ich nicht. Sie hat ja auch ein bisschen was anderes zu tun den ganzen Tag. Sie wird dann schon mal irgendwo in eine Sendung reingucken oder vielleicht durch ihren Pressesprecher etwas aufzeichnen lassen, um in einer ruhigen halben Stunde zu sehen, ob sich der Krause blamiert oder nicht blamiert“, sagt er. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.