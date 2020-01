Dschungelcamp 2020: Sonja Kirchberger rechnet nach ihrem Exit ab!

Die Kandidaten im Dschungelcamp schrumpfen weiter! Für Sonja Kirchberger ist die Zeit im australischen Urwald vorbei. Die Restaurant-Besitzerin aus Mallorca hat die wenigsten Anrufe bekommen. Nach ihrem Exit rechnen sie nun mit den Dschungel-Bewohnern ab.

Sonja Kirchberger hat keine Chance mehr auf die Busch-Krone: Die Schauspielerin war von ihrem Rauswurf sichtlich geschockt! Die Brünette zieht ein Fazit – und lässt kein gutes Haar an den Mitcampern. Mit Daniela Büchner ist sie bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ immer wieder aneinander geraten. Kurz vor ihrem Ex legte sie sich auch mit Claudia Norberg und Anastasiya Avilova an – hat sie sich damit ins Aus geschossen?

Sonja Kirchberger teilt gegen Mitcamper aus

Das Danni immer wieder über Jens öffentlich gesprochen hat, passte Sonja Kirchberger gar nicht in den Kram. „Ich habe Danni kritisiert, dass sie ihr großes Drama für eine Entertainment-Show benutzt und das bereue ich nicht und dabei bleibe ich!“, sagt die 55-Jährige in einem Interview mit RTL. Dann bekommen alle Kandidaten ihr Fett weg: „Das ist so ein Camp der Scheinheiligkeit – ich konnte nicht anders, als dass ich sage, was ich fühle und denke!“, stellt sie klar.

Darum hat es nicht mit der Dschungel-Krone geklappt

Und warum hat es nicht mehr mit der Dschungel-Krone geklappt? „Das kam wahrscheinlich nicht so gut an. Deswegen bin ich raus!“, ist sich Sonja Kirchberger sicher. Mit Elena Miras habe sich besonders gut verstanden – ihr drückt sie jetzt auch die Daumen. Die anderen Kandidaten kämpfen weiter um die Krone – welcher Kandidat wohl als nächstes gehen muss? Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.