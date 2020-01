Dschungelcamp 2020: So viele Sterne holte Daniela Büchner!

Stars kämpfen am dritten Tag im Dschungelcamp weiter um die Busch-Krone: In tierischer Gesellschaft holt Kult-Auswanderin Danni in der Dschungelprüfung „Das Albtraumschiff“ vier Sterne.

Elena musste wieder zittern, aber am Ende schicken die Zuschauer Danni erneut in die Dschungelprüfung. Scheinbar findet die Witwe das nicht so schlimm, wie sie vorgibt. Mit Blick auf die Gruppe raunt sie Elena zu: „Die ärgern sich! Die werden nicht drankommen. Das ist doch gut, das ist meine Zeit, meine Sendezeit!“ Sven kommt dazu: „Die wollen die Gruppe leiden sehen!“ Das sehen Danni und Elena aber ganz anders. Danni: „Die wollen UNS leiden sehen. Daran siehst du, an wem die Zuschauer Interesse haben. An mir und an ihr!“

Im Dschungeltelefon legt die 41-Jährige nach: „Der Zuschauer beschäftigt sich also mit mir – das hat ja auch was. Also scheine ich ja nicht so uninteressant oder langweilig zu sein. Vielleicht ist das ja meine Bühne heute, Soloauftritt. Die anderen sind schon ein bisschen angepisst, dass sie irgendwie gar nicht benannt werden.“ Nach einer aufmunternden Verabschiedung aus dem Camp hetzt die Kult-Auswanderin auf dem Weg Richtung Dschungelprüfung mit Begleitung Elena weiter. „Alles Schauspieler“, attestiert Danni. „Die können alle später beim Film mitmachen.“

Daniela Büchner muss zur Dschungelprüfung „Das Albtraumschiff“

Danni ist im Dschungel, um für ihre Kinder zu kämpfen. Legt die Witwe sich auch für ihre Mitcamper ins Zeug, um deren großen Hunger zu stoppen? Am dritten Tag tritt sie diesmal alleine in der Dschungelprüfung „Das Albtraumschiff“ an. Auf die Fünffachmama wartet ein altes Schiff, in dessen Innenraum elf Sterne in Tiergehegen versteckt sind. Um in die Gehege zu gelangen, muss Danni diese zuvor mit Schlüsseln öffnen. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich starten den 11-minütigen Countdown. Ziellos und meckernd läuft die Kult-Auswanderin hin und her, weil sie die Schlüssel nicht findet. Die Zeit tickt erbarmungslos.

Als die 41-Jährige den ersten Schlüssel entdeckt, geht es für sie in ein Kamelgehege. Doch die zwei Wüstenschiffe lassen Danni keinen Platz zum Sterne suchen. Sonja Zietlow: „Schiebe das Kamel mit deinem Handrücken weg.“ Gesagt, getan: Danni drückt sich an den massiven Tierkörpern vorbei und ergattert zwei Sterne. Unentwegt fallen ihr Kakerlaken in den Nacken, was sie mit exaltierten Schreien und Motzerei kommentiert: „Ihr ekelhaften Viecher!“ Die tierische Gesellschaft im Schiffsinnenraum gefällt der Auswanderin ganz und gar nicht. Ebenfalls im Wasserfass voller Aale und im Echsen-Gehege holt sie sich jeweils einen Stern. Insgesamt vier Sterne darf Danni am Prüfungsende ihr Eigen nennen. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW heute um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.