Dschungelcamp 2020: So viel hat Marco Cerullo abgenommen!

Im Dschungelcamp mussten die Stars hungern! In den Dschungelprüfungen wurden nicht viele Sterne von Daniela Büchner und Elena Miras geholt – die Kandidaten bekamen deshalb nicht viel zu Essen. Das hatte auch Auswirkungen auf das Gewicht, wie jetzt auch Marco Cerullo verraten hat.



Nach acht Tagen musste der „Bachelor in Paradise„-Kandidat die Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verlassen. Marco Cerullo hat nun in einem Interview verraten, wie viele Kilos er im australischen Dschungel verloren hat.

Marco Cerullo hat einige Kilos verloren

„Der Dschungel ist wirklich die Hölle, so ganz ohne Essen. Ich habe sieben Kilo abgenommen, von 86 auf 79. Die kommen jetzt wieder drauf!“, erzählt Marco Cerullo in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Nun kann er endlich wieder richtig zuschlagen – da ist sich auch seine Freundin sicher, dass er das machen wird. „Der wird zuerst was essen, vielleicht eine Pizza“, meint Christina Graß. Sie versucht ihn wieder aufzumuntern – und das wird ihr sicherlich auch gelingen.

Christina Graß ist total stolz auf ihn

Zwar ist Christina Graß total happy, dass sie ihren Marco wieder bei sich hat – dennoch kann die 31-Jährige absolut nicht verstehen, weshalb er so früh aus der Show gewählt wurde. „Ich bin mega-schockiert. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Gar nicht“, erklärt sie in „Ich bin ein Star – Die Stunde danach“.

Seine Freundin will ihn wieder auffangen

Sie ist mega stolz auf ihren Liebsten: „Ich hoffe, dass sich viele an ihm ein Beispiel nehmen, dass auch Männer Emotionen zeigen können. Marco bleibt für mich Marco, ich werde für ihn da sein und ihn auffangen.“ Sie sagt ihm also die volle Unterstützung zu. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.