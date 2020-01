Dschungelcamp 2020: So irre war die erste Prüfung!

Zwölf Stars kämpfen in 16 Folgen um die Dschungelkrone 2020. In der ersten Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mussten alle Kandidaten zur ersten Dschungelprüfung antreten.

Los geht es mit drei Dschungelprüfungen: Für eine Gruppe geht es nach ihrem Heliflug in „Wanne Heikel“ zur Rutschpartie in eine Badewanne, die auf eine steile Küstenklippe zusteuert. Sonja, Elena, Raúl, Danni, Toni und Prince Damien werden nacheinander in eine nach vorne offene Badewanne gesetzt, die einem Abgrund entgegenrutscht. Bis die Wanne am Abgrund ankommt, muss der Camper eine Frage richtig beantworten. Nur Prince Damien schafft es und erkämpft sich so einen Stern.

Claudia, Markus, Sven, Anastasiya und Marco müssen nach ihrem Heliflug in der Dschungelprüfung „Brücke“ Sterne erkämpfen und sich an einer klapprigen Hängebrücke entlang hangeln. Am Ende schaffen es Marco, Markus und Anastasiya mit jeweils einem Stern in der Hand, die wackelige Brücke zu überqueren. Am Ende des Tages treffen die Camper mit vier Sternen im Gepäck bei Teamchef Günther ein.

Alle Camper müssen zur ersten Dschungelprüfung

Alle zwölf Stars müssen nach ihrer ersten Nacht im Camp gemeinsam zur Dschungelprüfung „Dinner for Twelve – die gleiche Kotzedur wie jedes Jahr“ antreten. Eine festlich gedeckte Tafel mit zwölf Plätzen und silbernen Gloschen erwartet die Camper. „Bitte sucht euch einen Platz aus. Günther, bitte ans Ende Tafel“, begrüßt Sonja Zietlow das prominente Dschungel-Dutzend. Alle Promis müssen die Dschungel-Köstlichkeit, die sich vor ihnen unter der Glosche befindet, in einer Minute komplett essen.

Für jedes rechtzeitig verputzte Gericht gibt es einen Stern. Wer etwas von seiner Portion ausspuckt, hat den Stern verloren. Günther kann aus medizinischen Gründen an dieser Prüfung nicht selber um einen Stern kämpfen, bestimmt aber einen Mitcamper, der für ihn seine Portion essen muss. Und so trifft es direkt zu Beginn Danni, die für den Bundesverkehrsminister a. D. als Aperitif „Pürierte Schafshoden“ verdrücken muss. „Ich mache das für den Günther“, so die Kult-Auswanderin. Mit angewidertem Gesicht beginnt sie die breiige Masse hinunterzuwürgen. Doch sie schafft nicht mal ein Drittel des Glases in der vorgegebenen Zeit. Kein Stern!

4-Gänge-Menü für die Kandidaten

1. Gang: Mulligatawny Soup (Kotzfrucht, Schlammfisch, Kakerlaken und Schweine-Vagina)

Dieses Gericht ist bereits vor Sven, Elena und Danni angerichtet. Alle drei kapitulieren nach wenige Happen und spucken alles, was sie im Mund haben, hinter sich aus. „Dann lieber Penis“, so Elena angewidert. Kein Stern!

2. Gang: Chicken (Truthahnhoden, grün gefärbte Mäuseschwänze, fermentierte Sojabohnen und getrocknete Grillen)

Markus, Toni und Raúl müssen ran. Emsig wird losgefuttert, wenig später geht jedoch erneut das große Würgen und Erbrechen los. Nur RTL-Superhändler Markus zieht es gelassen durch und mampft seinen Teller leer. „Bisschen wie Weißwurst“, erklärt der Trödelfuchs, der den bisher einzigen Stern erkämpft hat.

3. Gang: North Sea Haddock (Darm der Meeräsche, in einer Soße aus Urin sowie ein Fischauge)

Sonja, Prince Damien und Marco legen los. Keine zehn Sekunden vergehen, da spuckt Marco schon alles aus. Zur gleichen Zeit hat Prince Damien schon die halbe Portion im Mund und kaut emsig. Konzentriert und mit geschlossenen Augen nimmt sich Sonja dieser Mahlzeit an. Zu guter Letzt leckt Prince Damien seinen leeren Teller noch ab. Auch Sonja hat alles verputzt. „Nicht durch die Nase atmen und im Kopf an was völlig anderes denken, dann ging es irgendwie“, so das Erfolgsrezept der Schauspielerin. Und was hat Prince Damien motiviert? „Ich will nicht, dass meine Oma denkt ich bin eine Pussy“, so der DSDS-Gewinner. Zwei Sterne!

4. Gang: Fruchtsalat (Kotzfrucht, Seegurke und Schweinepenis)

Wie alle anderen auch probieren Anastasiya und Claudia zumindest ihre Portion. Doch wie in den Gängen zuvor dauert es nicht lange, bis alles bisher Gekaute und Geschluckte wieder hoch kommt und hinter dem Tisch landet. Kein weiterer Stern! Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.