Dschungelcamp 2020: Kein Lagerfeuer wegen Buschbränden!

Das Lagerfeuer gehört im Dschungelcamp einfach dazu. Doch diesmal müssen die Kandidaten auf Alternativen umsteigen: Erstmal wird es wegen der Buschbrände in Australien kein Camp-Feuer geben.

Die britische Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ musste vor rund einem Monat ebenfalls auf das Lagerfeuer verzichten. Die Kandidaten mussten ihr Essen mit einem Gaskocher zubereiten. Es war das erste Mal nach 17 Jahren, dass das Lagerfeuer weg fällt. Das setzt nun auch RTL um.

Kein Lagerfeuer im Dschungelcamp

„Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau. Das Areal, auf dem sich das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist auch nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können“, sagte nun ein Sendersprecher laut der Bild-Zeitung.

Buschbrände in Australien außer Kontrolle

Die Buschbrände in Australien sind seit Wochen kaum noch unter Kontrolle. 17 Menschen kamen durch das Feuer-Inferno bereits ums Leben. Zwar liegt der Drehort einige hundert Kilometer weg von den Bränden – jedoch ist es auch im Dschungelcamp mit rund 40 Grad extrem heiß. Die nächtlichen Gespräche oder Geständnisse am Lagerfeuer werden diesmal also wegfallen.

Elena Miras bringt viel Zoffpotential mit

Dennoch könnte die diesjährige Staffel für viel Zoff sorgen – besonders Elena Miras dürfte kein Blatt vor den Mund nehmen. Die Beauty sorgte bereits im „Sommerhaus der Stars“ für viel Zoff – das wird wohl auch bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht anders sein. Große Lust auf die anderen Kandidaten scheint sie schon jetzt nicht zu haben: „Muss euch auch gestehen, dass ich von einer Person, die da anwesend ist, nicht viel halte“, kündigte die 27-Jährige bei Instagram an. RTL und TVNOW zeigen die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.