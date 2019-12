Dschungelcamp 2020: RTL verlängert die Sendezeit!

Dschungelcamp-Fans kommen voll auf ihre Kosten: Am 10. Januar 2020 startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der Sender hat nun verkündet, eine Halbzeit-Party ausstrahlen zu wollen.

Noch hat RTL die Kandidaten nicht offiziell bestätigt. Seit Wochen brodelt aber die Gerüchteküche – demnach sollen unter anderem Prince Damien und Daniela Büchner ins Dschungelcamp gehen. In der neuen Staffel gibt es noch mehr Dschungel als sonst: RTL plant nämlich nicht nur eine Show mit Dr. Bob, sondern auch eine Halbzeit-Party.

RTL schmeißt eine Dschungel-Party

Pünktlich zur Halbzeit des Dschungelcamps feiert Moderatorin Angela Finger-Erben mit ehemaligen Dschungelcampern live im Studio „Die große Dschungelparty“ am 19. Januar 2020. Gemeinsam nehmen sie die vergangenen Camp-Tage ganz genau unter die Lupe und beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Show des Jahres. Nichts wird ausgelassen, alles wird analysiert und kommentiert. Und ein prominenter Dschungelfan kommt dem Camp schon bald viel näher als gedacht.

Die Sendezeiten im Überblick

Die erste Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 10. Januar 2020 um 21:15 Uhr bei RTL. Die regulären Folgen werden dann täglich um 22:15 Uhr ausgestrahlt. RTLplus zeigt auch diesmal wieder „Die Stunde danach“, welche immer gegen Mitternacht laufen wird. Mit „Dr. Bob‘s Australien“ am 12.01.20 und der „Dschungel-Party“ am 19.01.20 laufen auch zwei Specials in der Primetime ab 20:15 Uhr.