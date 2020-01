Dschungelcamp 2020: Reptil-Attacke auf Markus Reinecke!

Endlich können Daniela Büchner und Elena Miras im Dschungelcamp aufatmen! Die beiden Ladys mussten diesmal nicht zur Dschungelprüfung antreten – stattdessen musste Markus Reinecke zur Ekel-Challenge „Ge-Fahrstuhl“, welche die „Goodbye Deutschland„-Auswanderin einige Tage zuvor abgebrochen hat. Doch dort bekam es der RTL-Superhändler mit einem Krokodil zu tun.

Die anderen haben große Erwartungen an mich und ich natürlich auch an mich selbst“, so der 50-Jährige. Weil Markus nicht weiß, dass die Prüfung bereits die Büchner-Witwe absolvierte, bringt ihn Daniel Hartwich grinsend auf die Schliche: „Es ist die Prüfung, die Danni Büchner nach 13 Sekunden abgebrochen hat.“

Markus habe Danni jedoch nicht richtig zugehört. „Sie erzählt immer so viel. Man muss sich immer die gleichen Geschichten anhören. Das erinnert an ältere Leute, die senil werden und immer dasselbe erzählen. Das ist anstrengend!“, meint der Superhändler. Die Moderatoren erklären dem Trödelfuchs die Prüfung: Markus muss einen Fahrstuhl besteigen, der ihn drei Etagen nach unten fährt. Auf jeder Etage stoppt der Lift, ein dreiminütiger Countdown beginnt und der Superhändler hat Zeit, zehn Sterne in Ekelräumen mit allerlei gefährlichem Getier zu suchen.

Dschungelprüfung hatte Danni Büchner zuvor abgebrochen

Markus betritt den Fahrstuhl und fährt in die erste Etage. Schnell findet der 50-Jährige drei von drei Sternen zwischen versifften Möbeln und 22 Teppichpythons. Daniel, den die Geschwindigkeit des Superhändlers überrascht, mahnt besorgt an: „Markus, du musst vorsichtig mit den Tieren umgehen!“ Denn die größte Python kommt ihm gefährlich nahe. Wieder im Fahrstuhl ergießt sich ein Kakerlakenregen über seinem Kopf, was der RTL-Superhändler jammernd beklagt. Zwischen 200 Ratten, 50 Spinnen und 30 Kröten entdeckt Markus im zweiten Raum drei von vier Sternen, die er jedes Mal zuvor entknoten muss.

Markus Reinecke wird von Krokodil angegriffen

„Warum nagen die an mir rum?", wundert er sich über die Rattenattacken. Im dritten Raum langt Markus nach einem Stern, der in einer dreckigen Badewanne direkt vor dem Maul eines Krokodils liegt. Plötzlich schnappt das Reptil nach ihm und der RTL-Händler zuckt erschrocken zurück. „Uaaaah! Alter Schwede", so Markus nach der Attacke. Aber er hat den Stern. Den nächsten erschaufelt er sich aus einem mit Tierorganen vollgestopften Waschbecken. Der letzte Stern bleibt unentdeckt: „Scheiße, ich finde den Stern nicht!", sagt Markus enttäuscht. Die Zeit läuft ab! Am Ende der Prüfung ergattert er acht von zehn Sternen.