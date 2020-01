Dschungelcamp 2020: Prince Damien spricht über sein Liebesleben!

Prince Damien wurde durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und ist ein echter Paradiesvogel. Der Sänger gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Nun spricht der 29-Jährige über sein Liebesleben und plaudert über seinen Beziehungsstatus.

Der 29-Jährige gewann im Jahr 2016 die DSDS-Staffel. Nun steht der Sänger vor seiner bisher größten Herausforderung: Er gehört zu den Kandidaten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Jetzt hat er über seinen Beziehungsstatus gesprochen. „Ich bin noch immer Single“, erzählt Prince Damien im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das ist ihm in einer Beziehung wichtig

Er hat uns auch verraten, was ihm in einer Beziehung am wichtigsten ist. „Ich suche sowohl Männer als Frauen. Für mich ist wichtig, dass mich die Person zum lachen bringen kann. Ich bin nicht immer der aufgedrehte, sondern auch mal der ruhige Typ. Damit muss die Person klar kommen. Er oder sie sollte außerdem nicht realitätsfremd sein. Man sollte mich mögen und nicht nur, weil ich mal bei DSDS war“, so der 29-Jährige. Und in welchem Alter sollte sein Partner sein? „Mädchen gerne jünger oder gleiches Alter. Jungs in meinem Alter oder gerne mal älter“, erzählt er.

Das reizt ihm besonders am Dschungelcamp

Im Interview mit RTL hat er auch ausgeplaudert, was ihm besonders am Dschungelcamp reizt. „Es hat mich sehr gelockt, weil wir in einem sehr kalten Land leben. Die Möglichkeit, einfach nach Australien zu fliegen und erstmal Sonne tanken zu können, in den Dschungel zu gehen, auch ein Detox Wochenende oder besser gesagt zwei Detox-Wochen zu haben, das hat mich einfach gereizt. Dafür noch bezahlt zu werden, ist einfach mega toll!“, erklärt Prince Damien in dem Gespräch. Wie er sich im Dschungelcamp zeigen wird? Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.