Dschungelcamp 2020: Prince Damien holt sich die Krone!

RTL hat soeben das Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gezeigt. Daniela Büchner, Sven Ottke oder Prince Damien – wer hat sich die Dschungelkrone geholt? Der Gewinner der diesjährigen Staffel wurde nun gekürt!

Nach dem Auszug von Raúl Richter und Markus Reinecke standen die drei Finalisten alleine im Camp. Danni Büchner, Prince Damien und Sven Ottke sind fassungslos. „Der Moment, von dem wir alle geträumt haben“, so Prince Damien. Doch vor der anstehenden Krönung musste jeder Finalist noch alleine eine finale Dschungelprüfung bestreiten. Jeder der drei Stars erspielt mit drei Sternen einen Gang. Danni Büchner muss drei Vorspeisen erkämpfen. Sven Ottke drei Hauptspeisen. Prince Damien drei Nachspeisen. Mit dem vierten Stern erspielen die Camper sich ein persönliches Lieblingsgetränk und mit dem fünften Stern ein persönliches Goodie.

So viele Sterne wurden erkämpft

In den Dschungelprüfungen haben Daniela Büchner und Sven Ottke je ein Stern erkämpft, Prince Damien holte alle vier Sterne. Für ihre sechs erspielten Sternen bekommen die drei Finalisten ihr Drei-Gänge-Menü im Dschungelcamp serviert. An einer festlich gedeckten Tafel stoßen die drei Stars am letzten Abend auf ihren Erfolg an.

Wer ist der Gewinner?

Dann war es soweit: Der neue Dschungelkönig wurde gekürt! Nachdem Daniela Büchner bereits das Camp verlassen musste und auf den dritten Platz kam, fiel die Entscheidung zwischen Sven Ottke und Prince Damien. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich haben soeben verkündet, wie die Zuschauer entschieden haben: Prince Damien holt sich die Krone und gewinnt die diesjährige Staffel vom Dschungelcamp. Herzlichen Glückwunsch! Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.