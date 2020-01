Dschungelcamp 2020: Politiker fordern Absage der Show!

Die Buschbrände wüten weiter in Australien – ein Ende ist nicht in Sicht. Dennoch soll in wenigen Tagen die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wie geplant stattfinden. Nun mischen sich die ersten Politiker ein und fordern ein Stopp der Show.

Seit mehreren Wochen wüten in weiten Teilen von Australien schwere Buschbrände. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, ganze Wälder brennen innerhalb von wenigen Minuten ab und mehr als 500 Millionen Tiere kamen aufgrund der Flammen ums Leben.

Politiker fordern Dschungelcamp-Verzicht

Das Dschungelcamp soll dennoch wie geplant ab dem 10. Januar 2020 bei RTL stattfinden. Ein erster Politiker hat diesbezüglich nun Bedenken geäußert. „Ich finde es angemessen, während dieser Brände die Sendung Dschungelcamp, die ich persönlich aber auch grundsätzlich entbehren könnte, dort nicht weiter zu drehen“, sagt SPD-Politiker Karl Lauterbach in der Bild-Zeitung. „Das Ganze erinnert an den Tanz auf dem Vulkan“, erklärt er weiter.

Neben der SPD äußert sich auch die FDP kritisch

Und auch die FDP äußerte sich kritisch dazu. „Eine gewisse Sensibilität darf man, besonders angesichts dieser tragischen Katastrophe in Australien, schon erwarten“, meint Thomas Hacker. „‚The same procedure as every year‘ sollte RTL daher unter diesen Umständen aussetzen“, so der medienpolitische Sprecher der Partei weiter.

Dr. Bob bangt um sein Haus

Der Dschungelcamp-Doc Dr. Bob bangt ebenfalls um sein Haus. „Diese Situation bricht mir fast das Herz. Jede Stunde checke ich auf meinem Smartphone, wie die Lage ist und wo das Feuer steht“, erklärt er im Interview mit RTL. „Meine ganze Heimatstadt ist leer. Nun hoffen wir auf den richtigen Wind und dass die Feuerwehr das Schlimmste verhindern kann“, so Dr. Bob. Dass die Show dennoch stattfindet, findet Dr. Bob richtig: „Die Brände sind hunderte Kilometer entfernt, wir sind hier sicher. Außerdem ist die Arbeit vor Ort für viele meiner australischen Kollegen eine wichtige Einnahmequelle.“ Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.