Dschungelcamp 2020: Pipi-Gate! Elena Miras geht auf Danni Büchner los

Gehirn, Anus & Urin – in der Dschungelprüfung bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ standen zahlreiche Köstlichkeiten auf der Speisekarte, welche Elena Miras und Daniela Büchner zu sich nehmen mussten. Doch ein Glas Kuhurin sorgte danach für einen handfesten Zoff.

Schwarzwälder Kirschtorte, Pflaumenstreusel, Fruchttörtchen, Donuts und Sachertorte gehören zur Auslage eines jeden guten Cafés. Wenn sich das Café aber im australischen Dschungel befindet, sind diese süßen Delikatessen vergammelte Kuchen aus toten Tieren und Insekten. Danni und Elena müssen in diesem Horror-Café in der Dschungelprüfung „Kaffee und Fluchen“ dinieren, um elf Sterne zu erspielen.

Die Büchner-Witwe tritt zum 7. Mal in Folge zur Prüfung und zum 4. Mal mit Elena an – Rekord: Noch nie in 14 Staffeln mussten zwei Camper so oft gemeinsam zu den Prüfungen. Ein Sechs-Gänge-Menü wird den zwei Damen kredenzt. Jeder Gang hat ein Zeitlimit. Teller und Münder müssen leer sein, um Sterne zu gewinnen.

Kuh-Pipi sorgt für Eskalation

Elena Miras und Daniela Büchner futterten sich durch das Ekel-Menü, welches in sich hatte: Ob Kotzfrucht, Kamel-Anus mit püriertem Schweine-Hirn oder auch Urin. Doch die gelbe Brühe sorgte für einen heftigen Krach – das „Pipi-Gate“ führte nach der Dschungelprüfung „Kaffee & Fluchen“ zu einer Eskalation im Dschungelcamp.

Elena Miras stellt Danni Büchner zur Rede

Der Grund? Daniela Büchner hat den Kuhurin einfach allein getrunken – hat von dem „Getränk“ nichts abbekommen. Das brachte sie auf die Palme, dass sie Danni danach zur Rede gestellt. „Du hättest mir kurz sagen können, ich trinke das alleine. Ich hätte Danke gesagt! Du machst hier eine Show“, sagt die „Love Island„-Kandidatin. Dann wehrt sich Danni: „Das tut mir leid. Ich wollte dir nur ein Stück zurückgeben, was du bisher für mich getan hast! Ich wollte mich nicht in die Mitte stellen und eine Show machen. Das habe ich nicht nötig. Ich will noch nicht mal Dschungelkönigin werden. Ich werde das gar nicht schaffen, so weit zu kommen.“

Doch dann platzt Elena Miras erst richtig der Krachen: „Danni, da lügst du. Du willst doch auch die Krone. Warum machst du immer dieses Mitleidding? Du willst immer hören, doch du schaffst es. Ich habe echt das Gefühl, dass du, sobald die Kamera angeht, genau weißt, was du sagen musst, was bei den Zuschauen gut ankommt.“ Die beiden Ladys haben die Krallen ausgefahren – und der Streit scheint wohl in die nächste Runde zu gehen… Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.