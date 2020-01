Dschungelcamp 2020: Notfallplan! Neue Regeln wegen Starkregen

Zu Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wüteten extreme Buschbrände in Australien. Der lang erwartete Regen in Australien kam nun endlich – doch der hatte es in sich! Das hat nun auch Auswirkungen auf das Dschungelcamp.

Kurz vor der gestrigen Show mussten die Camper evakuiert werden. Der Grund? Der Starkregen hat beinahe das Camp überflutet! Die Kandidaten mussten deshalb über mehrere Stunden im Dschungeltelefon ausharren. Doch auch die Moderatoren bekamen das Wetter deutlich zu spüren: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich durften die Brücken nicht betreten und kamen somit nicht ins Camp. Die Verkündung, welcher Kandidat als Erster das Camp verlassen musste, fand demnach per Live-Übertragung vom Dschungeltelefon ins Baumhaus statt.

Das sagt Marco Cerullo zum Regen-Chaos

Marco Cerullo wurde als erster Kandidat von den Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. „Da kam ein Mississippi auf uns runter, ein totaler Monsun. Wir waren in wenigen Sekunden alle total durchnässt und wurden ins Dschungeltelefon verfrachtet, weil das Camp überflutet war. Das hat dort natürlich dann auch etwas gestunken, weil wir da auf engem Raum saßen und alle nicht gerade frisch geduscht waren. Aber dann konnte ich raus. Eine Erkältung habe ich jetzt auch noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so“, sagt er in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Wie geht es mit dem Dschungelcamp weiter?

Wegen der Wetterlage hat RTL die Regeln im Dschungelcamp etwas gelockert. Demnach wird es wieder ein richtiges Lagerfeuer geben – aufgrund der Waldbrände war das bisher nicht möglich. Die Raucher durften bisher nur ein spezielles Feuerzeug benutzen – auch das soll ab sofort gelockert werden. Mittlerweile hat sich die Situation etwas entspannt. „Aktuell hat sich die Lage entspannt, was bedeutet, dass die Stars zurück im Camp sind und die Dschungelprüfung am heutigen Samstagabend planmäßig stattfinden wird“, sagt ein Sendersprecher. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.