Dschungelcamp 2020: Morddrohungen gegen Elena Miras!

Elena Miras hat das „Sommerhaus der Stars“ ordentlich aufgemischt. Immer wieder sorgte die Drama-Queen für Zoff in der RTL-Show. Nun geht die Beauty ins Dschungelcamp – wird sie nun auch bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ polarisieren?

Die Ausraster von Elena Miras im „Sommerhaus der Stars“ sind legendär. „Ich raste halt aus, das bin einfach ich. Ich bin schnell von null auf hundert“, erzählt die 27-Jährige in einem Interview mit RTL über sich. Im Dschungelcamp will sie sich aber von einer ganz anderen Seite zeigen.

Morddrohungen nach Sommerhaus der Stars

Elena Miras polarisierte im RTL-Sommerhaus so stark, dass sie nach der Show sogar Morddrohungen bekommen hat. „Ich habe nach dem Sommerhaus auch einige Morddrohungen bekommen“, erzählt Elena Miras bei RTL. „Ich habe Angst davor, aus dem Dschungel rauszukommen, weil ich nicht weiß, was dann passiert und wie ich damit umgehen soll. Ich weiß, dass ich von vielen gehasst werde“, so Elena Miras weiter.

Hass-Kommentare sogar gegen Tochter Aylen

Einige Drohungen richteten sich sogar gegen Tochter Aylen (1) – für die Freundin von Mike Heiter ist damit eine Grenze überschritten. „Ich habe auch viele Nächte geweint deswegen. Jede zweite Nachricht war eine Beleidigung oder Drohung. Es ist gestört, was die Menschen von sich geben“, so die 27-Jährige.

Elena Miras will im Dschungelcamp kämpfen

Dennoch blickt sie positiv in die Zukunft – im Dschungelcamp will sich Elena Miras kämpferisch zeigen und sich nicht von Hass-Kommentaren beeinflussen lassen. „Die Menschen nehmen sich immerhin die Zeit, mich fertig zu machen. Also mache ich etwas richtig, sonst würden die sich gar nicht mit mir befassen. […] Aber ich gehe auch in den Dschungel, damit die Menschen sehen, wie ich wirklich bin. Eine Kämpferin, die nicht sofort aufgibt. Und ich habe auch eine verletzliche Seite. Und diese Seite wird man auch im Dschungel sehen“, so Elena Miras. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020 um 21:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.