Dschungelcamp 2020: Marco Cerullo will aussteigen!

Im Dschungelcamp hat es Marco Cerullo einfach nicht leicht. Der „Bachelor in Paradise„-Kandidat vermisst seine Freundin Christina Grass total. Dann kündigt er sogar seinen Auszug an – ruft der 31-Jährige wirklich den berühmten Satz und steigt aus der Show aus?

Seit mittlerweile fünf Tage sind die Stars im Dschungelcamp. Einige nehmen das total easy, andere kommen damit nicht wirklich klar. „Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig wird im Dschungel. Es ist so schwer“, sagt Marco Cerullo im Gespräch mit Raúl Richter. In der Dschungeltoilette verbrachte er grübelnd Zeit und schluchzt.

Belastungsprobe für die Beziehung

Marco hat auch Angst, dass durch seine Dschungel-Teilnahme sich die Beziehung zu Freundin Christina Grass verändere. „Manchmal sage ich komische Dinge, die ich gar nicht so meine“, so der Bachelorette-Kandidat. „Christina kennt dich. Ihr habt doch schon eine richtige krasse Zeit miteinander verbracht“, meint Raúl Richter darauf.

Er hat Angst um seine Freundin Christina Grass

Die beiden Männer ziehen sich an den Weiher zurück. Marco bricht in Tränen aus, weil er nicht weiß, was nach dem Dschungel auf ihn wartet. Er vermisse Christina und hat Angst, sie zu verlieren, so der 31-Jährige. Marco bereut, dass er Christina, die im Hotel Versace auf ihn wartet, sein Handy gegeben hat: „Man weiß nie, wer von früher schreibt! Ich hätte ihr nicht mein Handy geben sollen.“

Steigt Marco Cerullo bei IBES aus?

Später im Dschungeltelefon weint Marco: „Alle machen auf gute Laune, aber in Wirklichkeit ist es nicht so cool.“ Er liebe Christina über alles, die letzten Monate mit ihr seien sehr intensiv gewesen. „Weiß nicht, was draußen passiert. Nie gedacht, dass ich so an die Grenzen komme“, so Marco. Zwingt ihn seine Sehnsucht nach Christina zur Aufgabe im Dschungel? Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW heute um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.