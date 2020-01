Dschungelcamp 2020: Live-Interview mit Julian F.M. Stoeckel beim Public Viewing

Es geht wieder los: Bei RTL startet am Freitag die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Julian F.M. startet auch diesmal wieder eine fette Dschungel-Sause in Berlin – zahlreiche Stars und ehemalige Dschungelcamper werden auf dem Red Carpet erwartet. KUKKSI ist auch vor Ort: Während der Show wird der Designer eine erste Einschätzung in einem Live-Interview bei uns geben.

12 Stars kämpfen im australischen Busch um die Dschungel-Krone. Julian F.M. Stoeckel war selbst im Dschungelcamp und kennt die Show daher genau. Zum Auftakt der ersten Show steht wieder sein traditionelles Public Viewing an: Zahlreiche Stars und Dschungelcamper werden kommen. Unter anderem sind Erotikmodel Micaela Schäfer, „Bachelor“ Daniel Völz, „Prince Charming“-Star Dominic Smith, It-Girl Kader Loth, Box-Weltmeisterin Regina Halmich, „Berlin – Tag & Nacht“-Star Stefanie Simon, DSDS-Star Annemarie Eilfeld sowie Rolf Scheider da.

Live-Interview mit Julian F.M. Stoeckel zu IBES

KUKKSI wird wie auch die vergangenen Jahren von dem traditionellen Public Viewing berichten. Mit Julian F.M. Stoeckel planen wir ein Live-Interview von dem Event – das Interview wird wahrscheinlich in der ersten Werbepause auf der Facebook-Seite von KUKKSI gezeigt. Alle Interviews gibt es ab Samstag bei uns. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.