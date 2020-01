Mit einem Liebes-Geständnis sorgte Prince Damien bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ für Gesprächsstoff. Der DSDS-Sieger gab zu, dass er noch nie eine Freundin oder Freund hatte – er ist also seit 29 Jahren schon Single.

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Prince Damien im jahr 2016 bekannt. Er ging als Sieger der Castingshow hervor. Kurz vor dem Einzug ins Dschungelcamp gestand er, bisexuell zu sein. „Ich suche sowohl Männer als Frauen“, erzählte der Paradiesvogel vor einigen Wochen im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darum klappt es nicht in der Liebe

Bisher hat er Mr. oder Mrs. Right noch nicht gefunden. Im Dschungelcamp gibt er auch zu, dass er noch nie eine feste Beziehung hatte. Ausgetobt im Bett habe er sich aber schon: „Ich habe meine Erfahrungen gemacht, ja. Sonst wüsste ich ja nicht, ob ich auf Frauen stehe oder nicht“, plaudert er weiter aus. Doch warum hat es noch nie mit einer Beziehung geklappt? „Ich glaube, es ist schwierig so, dass andere Menschen sich auf mich einlassen“, offenbart der Sänger. Dann gesteht er weiter: „Ich war noch nie verliebt. Vielleicht ist das das große Problem“. […] Ich denke in mir selber, dass ich vielleicht nicht liebesfähig bin“, erzählt der 29-Jährige.

Das wäre ihm in einer Beziehung wichtig

Ach, Prince Damien! Ob er sein Liebes-Glück noch finden wird? Bei KUKKSI hat er jedenfalls schon mal ausgeplaudert, worauf er in einer Beziehung besonders großen Wert legt: „Für mich ist wichtig, dass mich die Person zum lachen bringen kann. Ich bin nicht immer der aufgedrehte, sondern auch mal der ruhige Typ. Damit muss die Person klar kommen. Er oder sie sollte außerdem nicht realitätsfremd sein. Man sollte mich mögen und nicht nur, weil ich mal bei DSDS war.“ Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW heute um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.