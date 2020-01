Dschungelcamp 2020: Krankenhaus! Günther Krause muss Show verlassen

Erst vor wenigen Stunden hat Günther Krause das Dschungelcamp betreten. Nun ist schon wieder Schluss: Der Politiker hat überraschend die Show verlassen.

RTL hat am Freitagabend die erste Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gezeigt. In der Episode wurde Günther Krause zum Teamchef gewählt – besser hätte es für ihn also kaum starten können. Doch nur wenige Stunden später der Schock: Der CDU-Politiker hat das Camp vorzeitig verlassen!

Erster Kandidat muss vorzeitig gehen

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich kamen ins Camp, um die Kandidaten für die nächste Dschungelcamp zu verkünden. Doch dann verkündete die Moderatorin: „Günther musste das Camp verlassen“, so die 51-Jährige. „Die schlechte Nachricht: Er kommt nicht zurück“, sagt Sonja Zietlow.

Günther Krause beim Ärzte-Check

RTL.de berichtet, dass sich Günther Krause am zweiten Nachmittag nicht wohl fühlte. Die betreuenden Ärzte aus der Produktion begleiteten den Politiker für einen Gesundheitscheck aus dem Dschungel. Nach einigen Untersuchungen wurde entschieden, dass Günther Krause nicht mehr bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen wird. Günther Krause war übrigens für die Dschungelprüfungen gesperrt – in seiner Rolle als Teamchef spielte er aber dennoch eine wichtige Rolle. Weshalb Günther Krause wirklich gehen musste, zeigen RTL und TVNOW bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um 22:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.