Dschungelcamp 2020: Hat Anastasiya Avilova einen Freund?

Anastasiya Avilova dürfte einigen Fans bekannt sein. Die Beauty nahm bei „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ teil und geht nun ins Dschungelcamp. Das Playmate hat nun verraten, ob sie Single oder vergeben ist.

Die 31-Jährige hat bereits Reality-TV-Erfahrung – dennoch ist das Dschungelcamp für sie eine Herausforderung. „Ich weiß, das wird zum Teil die größte Challenge meines Lebens sein. Ich hasse die Natur. Ich bin kein Naturmensch und deshalb wird das alles hart für mich sein. Aber ich glaube, wenn ich das durchgemacht habe, egal wie lange, egal ob ich die ganze Zeit dabeibleibe oder rausfliegen sollte, werde ich im Nachhinein ganz stolz sein“, erzählt die ehemalige „Temptation Island“-Kandidatin.

Das Playmate will im Dschungelcamp nicht aufgeben

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ will sie so lange durchhalten, wie es nur geht. „Ich werde ein ganz anderer Mensch nach dieser Erfahrung sein. Auf jeden Fall habe ich nicht vor freiwillig zu gehen. Also ich werde da so lange sitzen, bis ich rausgeschmissen werde“, verriet die brünette Schönheit.

Hat sie nach Ennesto Monté wieder einen Freund?

Kurze Zeit war Anastasiya Avilova mit Ennesto Monté zusammen – doch hat sie seitdem wieder einen Freund? „Mein Beziehungsstatus ist gerade ‚Crazy Catlady‘. Ich lebe alleine mit zwei Katzen. Die sind so lange in einem Katzenhotel in Frankfurt“, sagt Anastasiya Avilova in einem Interview mit RTL. Einen Flirt im Dschungelcamp schließt sie aus: „Wenn es buchstäblich ums Überleben geht, ist einem nicht nach flirten. Trotzdem kann es passieren, dass da jemand drin ist, der mir sympathisch ist. Aber ich weiß nicht, wie weit man da gehen kann…“

Anastasiya Avilova ist bisexuell

Anastasiya Avilova steht nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen. „Ich mag auch Frauen. Das ist kein Geheimnis. Ich bin bisexuell. Wenn ich eine Person sexy finde, dann flirte ich mit ihr. Da ist es egal, ob es im Dschungel ist oder nicht“, so das Playmate. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.