Dschungelcamp 2020: Gibt Daniela Büchner auf?

Daniela Büchner hat es im Dschungelcamp derzeit nicht leicht. Seit Beginn an wird die „Goodbye Deutschland„-Auswanderin in jede Dschungelprüfung geschickt – eine Ekel-Challenge musste sie sogar abbrechen.

Daniela Büchner hat bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ viele Tränen vergossen. Sterne holte sie nach der abgebrochenen Dschungelprüfung nicht – die Mitcamper müssen daher hungern.

Doch wie lange hält die Witwe noch durch? „Man kann sich doch nicht daran ergötzen, jemanden leiden zu sehen – eine Mutter leiden zu sehen. Was habe ich mir dabei gedacht, hier mitzumachen, echt?“, sagte Daniela Büchner. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die 41-Jährige aufgeben wird?

Will Danni Büchner etwa aufgeben?

Zwar hat sie bereits darüber nachgedacht, tatsächlich aufzugeben – das kam dann für sie aber doch nicht in Frage. „Die ganze Zeit schwirrt dieser Satz in meinem Kopf herum. Aber wenn ich es sage, gebe ich auf“, so Danni Büchner. Sie könne nicht verstehen, dass sie immer wieder in die Dschungelprüfung von den Zuschauern gewählt wird.

Nicht nur die Dschungelprüfungen, sondern auch die Mitcamper machen ihr es nicht leicht. „Sehr oft nimmt sie diese Opferhaltung ein. Alle sind gegen sie, das Leben hat es nicht gut mit ihr gemeint. Aber es wird halt nicht besser, wenn man sich darin suhlt“, äußerte sich Raúl Richter in der Show. Das Dschungelcamp hatte sich Danni bestimmt einfacher vorgestellt – sie wurde auch wieder in die nächste Dschungelprüfung gewählt… Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW heute um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.