Bahnt sich etwa schon der erste Zoff im Dschungelcamp an, obwohl die Staffel noch nicht mal begonnen hat? Zwischen Anastasiya Avilova und Daniela Büchner könnte es in der Show ordentlich knallen – Grund dafür ist Ennesto Monte. Doch was steckt wirklich dahinter?

Zoff in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ könnte es zwischen Anastasiya Avilova und Daniela Büchner geben. In einem Interview mit RTL hat Daniela Büchner darüber gesprochen, was für sie die schlimmste Schlagzeile über ihre Person im vergangenen Jahr war. „Das Lächerlichste war, dass eine Person behauptet hat, ihr damaliger Freund hätte wegen mir Schluss gemacht. Als ich so eine Schlagzeile gelesen habe, war ich zwischen Lachen, aber auch ein bisschen zwischen Wut. Meine Kinder und meine Schwiegereltern haben mich angerufen und ich musste mich dann rechtfertigen für irgendeinen Müll, der einfach nicht der Wahrheit entspricht. Das hat mich sehr geärgert“, erzählt die „Goodbye Deutschland„-Auswanderin.

Ennesto Monte sorgt für Zoff

Damit meint sie Anastasiya Avilova, welche ebenfalls ins Dschungelcamp geht. Sie soll behauptet haben, dass Danni und Ennesto Monte etwas hatten. „In dem schwersten Jahr meines Lebens wurde mir sowas unterstellt“, sagt die 41-Jährige schockiert. Danni Büchner möchte sie im Dschungelcamp damit konfrontieren: „Ich möchte ihr dann einfach nur sagen: du hast unüberlegt gehandelt.“

Anastasiya Avilova meldet sich zu Wort

Und was sagt Anastasiya Avilova selbst dazu? „Ich kenne sie nicht einmal, aber der Ennesto verheimlicht mir, dass er den ganzen Tag mit einer anderen Frau und ihrer Familie verbringt. Warum verheimlicht man das? Das verstehe ich nicht“, erzählt die ehemalige „Temptation Island“-Kandidatin gegenüber RTL. Dann geht sie näher ins Detail: „Wir waren auf Mallorca und dann habe ich den Urlaub abgebrochen. Ich bin früher nach Hause geflogen, weil ich dann erst verstanden habe, dass es ein Ballermann-Urlaub wird und das ist nicht mein Style“, erzählt sie.

Aussprache im Dschungelcamp?

„Er hat auf Mallorca den ganzen Tag mit Daniela Büchner und ihrer Familie verbracht, was ich absolut nicht schlimm finde. Wir alle haben Freunde und das ist alles super, aber er hat mir dann gesagt, dass er was anderes gemacht hat und diese Lüge habe ich immer noch nicht verstanden. Dann bin ich natürlich ausgerastet und gefragt, was da läuft. Warum sagt er mir nicht, dass er mit ihr unterwegs war?“, so das Model weiter. Das Thema dürfte im Dschungelcamp wohl noch für Gesprächsstoff sorgen… Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar um 21:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.