Dschungelcamp 2020: Eskalation! Elena Miras geht auf Sven Ottke los

Die Nerven im Dschungelcamp liegen bei den Kandidaten blank. In der gestrigen Folge hat es vor allem zwischen Elena Miras und Sven Ottke total geknallt. Die ehemalige „Love Island„-Kandidatin hat dem Boxer eine knallharte Ansage gemacht – der Streit drohte zu eskalieren.

Elena wundere sich im Gespräch mit Prince Damien, dass die Gruppe noch keinen Regelverstoß begangen habe. Sven hat das mitbekommen und meint zu dem Reality-Star, das Thema gar nicht erst aufkommen zu lassen und besser still zu sein. Elena schaltet direkt auf Krawall: „Was denn? Du kommst hier hin, wir reden, du mischt dich ein und gibt’s deinen Senf dazu. Du hast gar nicht mitbekommen, um was es geht.“

Sven Ottke mischt sich in Gespräch ein

Sven unterbricht die Beauty: „Ich weiß, du willst wieder Konfrontation und so. Entspann dich mal!“ Dann platzt ihr richtig der Kragen: „Ich darf doch sagen, was ich will! Du hast mir doch nicht zu sagen, wie ich sein muss oder nicht! Du bist nicht mein Vater oder sonst irgendjemand. Ich sage, was ich will und wie ich es will“, so die 27-Jährige. Sven werkelt währenddessen an seinem Schlafsack herum und blickt seine krawallige Mitcamperin zunächst nicht an.

Elena Miras platzt der Kragen

„Ich weiß“, grummelt er nur mehrmals, um das Gezanke zu beenden. „Du schreist hier auch immer herum und denkst, du kannst hier jedem befehlen, was er machen muss oder nicht. Krass! Mich muss niemand so abfucken am Morgen. Ich sage, was ich will. Kannst du mit jemanden anderen abziehen, aber nicht mit mir. Bei so Sachen verstehe ich keinen Spaß“, wiederholt sich Elena. Sven schweigt.

Mit ihrem Camp-Freund Prince Damien zieht sie sich zur Toilette zurück. Auch hier ist die junge Mutter noch auf 180 und lästert: „Ich könnte ausrasten! Der denkt, er ist der King im Dschungel.“ Um den Zähne putzenden Prince Damien Sven zu beschreiben, äfft Elena den Box-Weltmeister gestenreich wie einen Affen nach. Durch sein Boxen wirke er „…wie so ein Psychopath. Und der will mir sagen, wie ich reden soll? Der hat sich nicht einzumischen. Was mischt der sich ein?“ Das Fazit von Elena: „Jetzt ist Streit vorprogrammiert. Jetzt zeigt jeder sein wahres Gesicht. Die Masken fallen jetzt. Das Happy-Happy-Happy 24 Stunden… Das gibt es gar nicht!“ Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.