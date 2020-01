Dschungelcamp 2020: Erste Worte von Prince Damien!

Der Sieger der 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde gekürt. Prince Damien konnte sich im Finale gegen Daniela Büchner und Sven Ottke durchsetzen. Der Sänger kann es nicht fassen und ist nach der Verkündung total überwältigt.

Prince Damien war einfach immer gut gelaunt, hat sich aus Streitigkeiten rausgehalten und hin und wieder mal mit den Rangern geflirtet – bei den Zuschauern kam das in den vergangenen zwei Wochen sehr gut an. Der 29-Jährige tritt nun in die Evelyn Burdecki und hat sich die Krone gekrallt.

Prince Damien ist fassungslos

„Und dann komm ich als der Hansl, der ein bisschen anders ist als alle anderen und bekomme so viel Liebe geschenkt“, beschreibt Prince Damien seine Gefühle. Der Sieg im Dschungelcamp kam für ihn überraschend – gerechnet habe er damit nicht.

Seine Oma musste Teilnahme erst zustimmen

„Für mich ist das wie so ein Schlag gewesen“, erklärt Prince Damien im Interview mit RTL. „Es ist alles geil. Diese Liebe war so viel für mich in meinem Herzen, dass ich einfach weinen musste. Für mich war das einfach zu krass“, so der 29-Jährige weiter. Seine Oma ist ihm am wichtigsten – und diese will er natürlich auch nach dem Finale zuerst kontaktieren. „Die war von Anfang an involviert. Die musste ich auch vorher anrufen und mit ihr habe ich abgesprochen, dass ich teilnehme“, sagt der Dschungelkönig.

Er spricht über den Flirt zu den Rangern

Und was sagt er zu den Flirt mit den Rangern? „Ich habe sogar ein paar Körbe kassiert. Das lief hinter den Kulissen“, meint er. Mit Elena Miras, Sonja Kirchberger, Toni Trips, Sven Ottke und Danni Büchner will er weiterhin Kontakt halten. „Ich bin fein mit allen. Ich habe versucht, mich in jede Person hineinzuversetzen. Als Eigenbrödler macht man sein Ding. Aber im Dschungel war das anders“, sagt der Dschungel-Gewinner. Er hat außerdem angekündigt, 20.000 Euro seiner Prämie an Australien spenden zu wollen. RTL und TVNOW zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen“ am Sonntag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.