Im Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mussten die Stars die letzten Ekel-Prüfungen absolvieren – und die hatten es in sich! Doch bevor der Gewinner gekürt wird, steht nun schon der dritte Platz fest.

Daniela Büchner, Sven Ottke und Prince Damien haben es ins Finale vom Dschungelcamp geschafft. Wie auch in den vergangenen Jahren mussten die Finalisten noch einzeln zu einer Dschungelprüfung antreten. Sven Ottke traf es dabei richtig hart: In der Busch-Challenge „Ohne Fleiß kein Preis“ standen einige Köstlichkeiten auf der Speisekarte. „Jetzt geht es mir scheiße, weil ihr mich quälen wollt“, sagte er zu Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Prince Damien holt im Finale die meisten Sterne

In der Essensprüfung holte der Boyer einen Stern – genau auch wie Daniela Büchner, welche mit einigen Tieren wie Spinnen, Ratten und Schlangen zu kämpfen hatte. Die „Goodbye Deutschland„-Auswanderin mussten ihren Kopf in eine Glaskugel stecken und ihre Hände kamen in eine Box – dort musste sie Sterne sammeln. Prince Damien hat in seiner Aufgabe immerhin stolze vier Sterne geholt.

Wer gewinnt das Dschungelcamp?

Nach den Dschungelprüfungen gab es ein festliches Abendessen im Camp. Doch dann wurde es ernst: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich haben soeben verkündet, dass Daniela Büchner auf den dritten Platz gekommen ist. Prince Damien und Sven Ottke kämpfen in den nächsten Minute weiter um die Krone. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.