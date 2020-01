Dschungelcamp 2020: Die Stimmung ist vergiftet!

Im Dschungelcamp haben sich zwei Lager gebildet – die Elena- sowie Danni-Fraktion. Das stößt Raúl Richter übel auf und sagt seine Meinung. Bei der „Love Island„-Kandidatin und der Schauspielerin kommt das nicht gut an und ist auf Konfrontationskurs.

Die Stimmung im Camp ist vergiftet. Das entgeht keinem. Elena und Sonja lästern am Lagerfeuer wieder einmal über Danni. Prince Damien und Raúl sitzen nebenan. Der DSDS-Gewinner fragt den Schauspieler, worum es bei der Tuschelei geht? „Keine Ahnung, hier ist irgendwas im Gange. Ich verstehe es nicht. Da habe ich keinen Bock drauf“, so der genervte Raúl zu Prince Damien.

Schlechte Stimmung im Dschungelcamp

„Gerade ist unterschwellig eine echt schlechte Stimmung“, so Raúl zu Elena. „Das wird noch schlimmer. Das wird nicht besser…“, entgegnet ihm das Reality-Sternchen. „Lasst uns sprechen und reden. Wir müssen uns alle zusammenreißen. Hier wird getuschelt, dort wird getuschelt. Ich halte davon nichts. Es muss offen geredet werden“, argumentiert der Schauspieler. Sonja verteidigt Elena: „Ich bin kein Ja-Sager.“ Sie mache immer den Mund auf und sage anderen ins Gesicht, was sie von ihnen halte.

Raúl Richter platzt der Kragen

Raúl wirft ihr vor, dass die Schauspielerin ihm ab und zu „Spitzen“ mitgebe und er so das Gefühl habe, dass er ein Ja-Sager sei und Konflikte totschweige. Ein indirekter Vorwurf, den er nicht gelten lasse. Ist der Schönling ein schweigendes Lamm oder neutral wie die Schweiz? „Ich sehe mich überhaupt nicht in der Position. Was soll ich jetzt hier ein großes Fass aufmachen?“, schleudert er den beiden Läster-Schwestern entgegen.

Elena Miras teilt aus

Die Meinung von Elena ist eindeutig, niemand mache den Mund auf, „weil wir jetzt auf der Zielgeraden sind und jeder einfach nur noch die Krone will!“ Im Dschungeltelefon ergänzt Raúl: „Gerade wenn man betont, dass man immer so offen redet und alles anspricht, dann aber doch links und rechts tuschelt, das ist für mich ein Widerspruch. Ich bewege mich zwischen diesen Lagern einwandfrei hin und her. Habe gar kein Problem damit.“ Und weiter: „Ich habe keine Taktik. Ich bin so, wie ich bin: Einfach ein netter Kerl“, grinst der 32-Jährige. Elena im Dschungeltelefon: „Man merkt, wie einige immer noch auf freundlich machen, damit sie draußen gut ankommen.“ Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.