Dschungelcamp 2020: Davor hat Daniela Büchner wirklich Angst!

Nach dem „Sommerhaus der Stars“ geht Daniela Büchner ins Dschungelcamp. In einem Interview hat sie verraten, wovor sie am meisten Angst hat und ob sie den anderen Campbewohnern auch mal die Meinung sagt.

Bei RTL geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die nächste Runde. Dort müssen die Kandidaten wieder einige Dschungelprüfungen machen – darauf freut sich Daniela Büchner nur bedingt: „Natürlich freue ich mich nicht auf irgendwelche Krabbelviecher oder Campbewohner, die mir vielleicht auf den Keks gehen könnten. Angst habe ich, wenn es einem meiner Kinder nicht gut geht oder engen Freunden. Ich weiß, wie schnell das Leben vorbei sein kann und das macht mir Angst“, erzählt Danni im Interview mit RTL.

Daniela Büchner sagt ihre Meinung

Daniela Büchner lässt sich nichts gefallen und sagt auch ihre Meinung, wenn es sein muss. „Ich habe mich verändert. Ich bin immer noch temperamentvoll, ich hasse Ungerechtigkeit. Würde ich sehen, dass ein Campbewohner da von zwei anderen verbal auf die Schnauze bekommt, würde ich schon einspringen. Wenn mir ständig jemand auf den Keks geht, würde ich auch was sagen, aber ich bin nicht mehr diese laute, aufbrausende Danni. Ich bin auch keine Schlaftablette geworden, aber ich bin irgendwie eine gute Mischung geworden“, so Daniela Büchner weiter.

Im Dschungelcamp hat sie ein klares Ziel

Bei IBES hat Daniela Büchner ein Ziel: Sie will sich die Busch-Krone holen! „Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich will es nicht. Ich sage mal so, es wird nicht einfach werden, aber es wäre schon cool. Dschungelkönigin zu werden wäre nochmal die Kirsche auf dem Sahnehäubchen für meinen Mann. Finanziell wäre das natürlich ein riesengroßes Durchatmen“, verriet die Mallorca-Auswanderin. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.