Dschungelcamp 2020: Das hält Claudia Norberg von Laura Müller!

Claudia Norberg will im Dschungelcamp zeigen, was in ihr steckt. Im vergangenen Jahr gaben sie und Michael Wendler ihr Liebes-Aus bekannt. Doch was hält die 49-Jährige eigentlich von seiner neuen Freundin?

Nach der Trennung von Claudia Norberg kam Michael Wendler mit Laura Müller zusammen. In den vergangenen Monaten wurde spekuliert, dass auch die aktuelle Freundin von Michael Wendler bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnimmt – dann hätten die beiden Frauen im australischen Busch aufeinander getroffen.

Das sagt Claudia Norberg zu Laura Müller

Für Claudia Norberg wäre das kein Problem gewesen, auf Laura Müller zu treffen. „Selbst, wenn die neue Lebensgefährtin meines Mannes im Camp gewesen wäre, hätte ich damit kein Problem“, erzählt sie in einem Interview mit RTL. „Wir könnten vielleicht sogar Freundinnen werden“, erklärt die Wendler-Ex weiter.

Haben sich die beiden schon kennengelernt?

Und hat sie Laura Müller selbst schon kennengelernt? „Wir leben teilweise sogar unter einem Dach, wenn ich in Cape Coral bin. Ich war jetzt 14 Tage in Florida, habe meine Tochter gesehen und da lebten wir unter einem Dach. Die Schlafzimmer sind auf verschiedenen Seiten. Wir haben schon eine Lösung gefunden, dass wir zeitversetzt frühstücken, aber wir gehen uns aus dem Weg. Das war jetzt eine Notsituation oder es hat sich so ergeben, weil ich noch keine Möglichkeit hatte mir etwas zu suchen“, verriet Claudia Norberg.

Michael Wendler wird Thema im Dschungelcamp sein

Michael Wendler wird wohl auch ein Thema im Dschungelcamp sein. „Natürlich wird mein Noch-Ehemann Michael Wendler ein Thema sein. Ich werde ja auch im normalen Leben ganz oft auf Michael angesprochen und das wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragen aufkommen, dann können diese an mich gestellt werden“, verriet Claudia Norberg.

Claudia Norberg will bis zum Schluss durchhalten

Der Schlagersänger selbst nahm ebenfalls schon im Dschungelcamp teil – jedoch ist er freiwillig sehr früh ausgestiegen. „Michael ist eigentlich ein starker Charakter und es hat mich gewundert, dass er so früh aufgegeben hat. Es müssen irgendwelche Gründe vorgelegen haben, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Es war etwas ungewöhnlich für ihn und vielleicht auch ein bisschen voreilig, weil er im Endeffekt wieder zurückwollte. Ich habe auf jeden Fall vor durchzuhalten bis zum Schluss“, sagt seine Ex-Frau. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.