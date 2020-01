Dschungelcamp 2020: Darum musste kein Star gehen!

Marco Cerullo und Toni Trips mussten das Dschungelcamp bereits verlassen. Doch diesmal musste kein Star die Show verlassen! Sonja Kirchberger und Prince Damien mussten außerdem erstmals zur Dschungelprüfung.

Halbzeit im Dschungelcamp! Bisher mussten die Zuschauer die Kandidaten in die Dschungelprüfung wählen. Seit Freitag ist anders, denn nun wird in jeder Show ein Kandidat rausgewählt. Bisher mussten zwei Promis die Show verlassen. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wollten ihre Entscheidung verkünden, wer diesmal gehen muss – doch diesmal durften alle bleiben! Der Grund? Da Gunter Gabriel vorzeitig ausgeschieden, ist, gab es eine Null-Runde.

Sonja und Prince mussten zur Dschungelprüfung

An Tag 10 im Dschungel treten Sonja Kirchberger und Prince Damien erstmals zu einer Dschungelprüfung an. Acht-Sterne-Mann Markus Reinecke setzt am Lagerfeuer Sonja Kirchberger unter Druck, die noch keine Prüfung im Dschungel absolviert hat: „Einen Stern bekommt doch jeder, oder? Es müssten doch mittlerweile alle Phobien und Ängste überstanden sein“, sagt er.

Stars müssen wieder hungern

Danni Büchner protestiert: „Phobien kann man nicht überstehen!“ Und Sonja sich selbst verteidigend: „Spinnen, Schlangen, Echsen, Krokodile… Ich bin damit noch nie in Berührung gekommen und kann deshalb nichts überstanden haben. Du baust einen Druck auf, der ist gigantisch. Das ist nicht fair!“ Das Ergebnis: Sonja Kirchberger und Prince Damien holten nur einen Stern in der Dschungelprüfung. Das bedeutet: Die Stars müssen weiter hungern – es gibt also wieder Reis und Bohnen… Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.