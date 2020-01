Dschungelcamp 2020: Daniela Büchner packt über Prince Damien aus!

Seit mittlerweile 15 Tagen sind die Stars im Dschungelcamp. Daniela Büchner hat es neben Prince Damien und Sven Ottke ins Finale geschafft. Doch nun packt die „Goodbye Deutschland„-Auswanderin über den DSDS-Sieger von 2016 aus und verrät brisante Details aus seinem Privatleben.

„Geheimnisse, von denen ich weiß, die sollen auf keinen Fall rauskommen, würde ich auch nie weitersagen“, so Danni einst im Dschungeltelefon. Scheinbar hat sie dies vergessen, denn bei ihrer Nachtwache mit Raúl gibt sie Intimstes über Prince Damien zum Besten. „Gestern bei der Prüfung, da hat er mit so viele Dinge erzählt“, so die 41-Jährige im Flüsterton.

Pikante Geheimnisse über Prince Damien enthüllt

„Der hat noch nie was gehabt, überleg‘ mal, noch nie geküsst, noch nie Sex. Deswegen weiß er auch nicht, ob er auf Frauen oder Männer steht“, sagt sie weiter. Da erinnert sich Raúl an die Massage, die er dem DSDS-Gewinner verpasst hat: „Ich habe gemerkt, als ich ihn massiert habe, da hat er ja gesagt, dass er das gar nicht kennt!“ Weiter geht’s beim Plauderstündchen.

Danni Büchner lästert auch über Markus Reinecke

Markus Reinecke ist nun im Visier der Lästerschwester: „Als er gestern sagte, dass er überall erkannt wird, Frauen ihm an den Arsch packen, da dachte ich: Ein Trödelfutzi, der überall erkannt wird?Ich verstehe die Welt nicht mehr. Welche Frau packt ihm an den Hintern? Bestimmt ohne Brille und blind wie ein Maulwurf. Draußen kann Markus sich jetzt bestimmt nicht mehr retten, Grabscher, BHs, Unterhosen. Markus wird bestimmt der neue Samstagabendmoderator von ‚Vertrödeln sie was‘ oder so.“ Und auch warum welcher Star gehen musste, weiß Danni ganz genau: „Bei Sonja war das klar. Wer so viel redet und lästert, da hat Markus bisher noch Glück gehabt. Deswegen habe ich hier nie gelästert!“ Ja, ne, is‘ klar Danni… Das große Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.