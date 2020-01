Dschungelcamp 2020: Daniela Büchner muss zur nächsten Prüfung!

Nach der ersten Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ war klar: Daniela Büchner und Elena Miras zur Dschungelprüfung antreten! Doch die beiden Kandidatinnen versagten völlig und holten 0 Sterne – die Mitcamper müssen also hungern.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkündeten zum Ende der zweiten Folge, wer zur nächsten Dschungelprüfung „Das Albtraumschiff“ muss: Daniela Büchner muss erneut antreten! Die Witwe von Jens Büchner muss sich im Dschungelcamp also erneut beweisen.

Keine Sterne bei Dschungelprüfung

In der ersten Dschungelprüfung lieferten sich Daniela Büchner und Elena Miras einen wahren Schrei-Kampf. Die zwei Frauen sollen jeweils einen Tunnel eines Doppeldecker-Tunnelsystems über eine Leiter nach unten besteigen. Der untere, geflutete Tunnel wird dabei von allerlei Dschungelgetier bewohnt. Hier gilt es, elf Sterne in elf Minuten zu suchen, die zum Partner im oberen Tunnel durchgereicht werden sollen. Auf die Frage von Sonja Zietlow, ob Elena sich auf die Prüfung freue, ignoriert diese Sonja geflissentlich.

Daniela Büchner und Elena Miras kommen an ihre Grenzen

Platzangst plagt das zitternde und weinende Reality-Sternchen, noch bevor sie überhaupt einen Tunnel betreten hat. „Kann mich jemand holen, wenn ich eine Panikattacke bekomme?“, stottert sie ängstlich. Und auch Danni fürchtet sich: „Kurze Frage: Werde ich es überleben?“ Nach langen Überlegungen entscheidet sich schließlich Elena tapfer für den oberen Tunnel. Danni steigt in den Wassertunnel hinab. „Mach‘ deine Kinder stolz“, motiviert Sonja die 41-jährige Büchner-Witwe.

Doch wie zuvor Elena, kommt auch Danni nun an ihre psychischen Grenzen. Die Zeit läuft. Danni kriecht durch das Wasser und klagt: „Da ist ein Krokodil drin. Ich werde sterben!“ und „Ich möchte doch leben!“ Auch hundert schrille Schreie später, kommt die Kult-Auswanderin nicht ansatzweise in die Nähe eines Sterns. Nach elf Minuten beenden die Dschungelmoderatoren die Prüfung. Null Sterne. „Absolute Vollprofis: Elf Minuten gejammert und kein einziger Stern“, witzelt Daniel, nachdem die Damen abgezogen sind. Wie sich Daniela Büchner in der nächsten Dschungelprüfung schlagen wird? Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW heute um 22:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.