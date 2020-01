Dschungelcamp 2020: Betrugsversuch von Marco Cerullo!

Marco Cerullo will das Dschungelcamp rocken! Der ehemalige „Bachelor in Paradise„-Kandidat gehört zu den diesjährigen Kandidaten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Doch schon vor dem Auftakt versuchte der 31-Jährige, die Regeln zu brechen.

Ach, Marco! Eigentlich sind nur zwei Luxusgegenstände pro Kandidat im Dschungelcamp erlaubt. Der Reality-TV-Star wollte jedoch noch einen dritten Gegenstand mit ins Dschungelcamp schleppen, wie er selbst bei Instagram verkündete.

Er wollte einen dritten Gegenstand ins Camp schmuggeln

„Eine Sache hab ich ja noch. Ich habe mir ja Gedanken gemacht, was ich eventuell noch mitnehmen könnte. Und ich habe an meine Kaffeemaschine gedacht. Jetzt habe ich hier so eine geile Tüte bekommen, da wäre noch Platz. Oder ich packe die in meinen Rucksack. Das wäre auch ne gute Lösung. Für Strom müsste ich mir dann noch Gedanken machen. Aber ich würde dann einen Generator mitnehmen. Was meint ihr, gute Idee?“, schrieb Marco Cerullo vor seinem Einzug ins Dschungelcamp in einer Insagram-Story. Es handelte sich dabei jedoch um keine ernsthafte Idee – das hat der 31-Jährige nur spaßig gemeint.

Diese Luxusartikel hat er dabei

Als weiteren Luxusartikel hätte Marco Cerullo außerdem gerne seine Freundin Christina mit ins Dschungelcamp genommen – doch das war natürlich nicht möglich, denn das würde gegen die Regeln verstoßen. Somit bleibt es bei seinen zwei Gegenständen Talisman und Kissen, welche er mit ins Camp nehmen wird.

Wodurch wurde Marco Cerullo bekannt?

Der 31-Jährige ist Schauspieler, Model und Reality-TV-Teilnehmer. Zunächst schloss er eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer ab und wurde später zum Mister Rheinland-Pfalz gewählt. Er spielte in der RTLZWEI-Serie „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ mit und nahm bei „Bachelor in Paradise teil“ – dort lernte er seine jetzige Freundin Christina Grass kennen. Nach der Kuppelshow veröffentlichte er seine erste Single „Take Me Away“. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.