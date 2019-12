Bei RTL ist es wieder soweit: Am 10. Januar 2019 startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Bisher wurden elf Kandidaten enthüllt – nun soll auch der zwölfte Teilnehmer bekannt sein.

Unter anderem sind die DSDS-Stars Prince Damien sowie Antonia Komljen dabei – auch „Goodbye Deutschland„-Auswanderin Daniela Büchner soll in den australischen Busch fliegen. RTL hat die Teilnehmer bisher noch nicht offiziell bestätigt. Über elf Kandidaten wurde bisher spekuliert – einer fehlte noch.

Geht Raúl Richter ins Dschungelcamp?

Demnach soll offenbar auch Raúl Richter ins Dschungelcamp gehen, wie die Bild-Zeitung erfahren haben will. Der Sender, aber auch der GZSZ-Star halten sich bedeckt. „Zu Spekulationen äußern wir uns nicht. RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekannt geben“, teilte ein Sendersprecher mit.

Neue Staffel steht in den Startlöchern

Erst im vergangenen Jahr nahm mit Felix van Deventer ein GZSZ-Star an dem beliebten Format teil. Ebenfalls aus der Serie zog Jörn Schlönvoigt im Jahr 2015 ins Dschungelcamp. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 10. Januar um 21:15 Uhr bei RTL. Schon gelesen? Dschungelcamp 2020: Leiche in der Nähe vom Drehort gefunden!