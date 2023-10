Drogen-Drama bei GZSZ: Toni rutscht in die Sucht!

Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ stehen turbulente Wochen bevor. Nach zehn Monaten Babypause feierte Olivia Marei erst kürzlich ihr Comeback in der RTL-Serie. Nun steht ihre Rolle Toni im Mittelpunkt eines Drogen-Dramas!

Toni ist aus den USA zurück im Berliner Kiez von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und sorgt nach ihrer Rückkehr für ordentlich Wirbel. Sie hat ein Mitbringsel im Gepäck, das sie so schnell nicht wieder los wird. Nach einer Behandlung wegen einer Schussverletzung wird ihr ein Schmerzmittel verschrieben – doch genau das wird ihr zum Verhängnis.

„Toni ist nicht nur als Polizistin, sondern auch abseits davon, immer korrekt und für ihre Ehrlichkeit bekannt. Sie würde bewusst nie etwas Verbotenes tun, um sich in einen Rausch zu bringen oder Ähnliches. Dass sie nun ungewollt in diese Suchtspirale gerät, verstärkt den inneren Konflikt zwischen Vernunft und Abhängigkeit noch mehr“, sagt Schauspielerin Olivia Marei gegenüber RTL.

So hat sich Olivia Marei auf die Drogen-Szenen vorbereitet

Die Schauspielerin hat in einem weiteren Interview verraten, wie sie überhaupt in die gefährliche Spirale der Abhängigkeit gerutscht ist. Nach dem Schusswechsel bekam sie Schmerztabletten verschrieben – dann wurde sie davon jedoch abhängig. „Die Schussverletzung ist verheilt, und sie hätte die Tabletten absetzen müssen, weil sie auch keine Schmerzen mehr hat. Sie hat es aber nicht geschafft und sich dann noch einen kleinen Pillen-Vorrat mit nach Berlin genommen …“, so die Schauspielerin in der Bild. Olivia Marei hat sich intensiv auf die Rolle vorbereitet: „Ich habe mich mit einem Schmerzmittel-Süchtigen unterhalten. Außerdem habe ich mir ganz viele Dokumentationen angesehen und Podcasts angehört. Es ist ein so unglaublich wichtiges Thema, das man realistisch darstellen muss.“

Ob Homophobie, Rassismus oder häusliche Gewalt – bei GZSZ spielten schon oft gesellschaftsrelevante Themen eine wichtige Rolle und geht im Rahmen der aktuellen Storyline wieder eine Kooperation mit der Bundesregierung ein. „Fast jeder Mensch kommt früher oder später mindestens einmal im Leben mit Drogen oder Sucht in Berührung, allein weil Alkohol und Nikotin zu selbstverständlich sind. Was vielen nicht bewusst ist, auch bestimmte Medikamente können abhängig machen. Deshalb finde ich gut, dass entsprechende Themen bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten’ quasi zum Alltag der Serie gehören“, sagt Burkhard Blienert, Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, gegenüber RTL. GZSZ läuft täglich um 19:40 Uhr.