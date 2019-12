Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Die Sendetermine 2019

Es ist DER Kultfilm in der Weihnachtszeit: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört der Klassiker einfach dazu. Die ersten Sendetermine für 2019 stehen fest. KUKKSI verrät euch, wann der Streifen zu Weihnachten im Fernsehen läuft.

Erstmals lief „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Jahr 1973 erstmals in der Glotze – seitdem darf der Märchenfilm in der vorweihnachtlichen Zeit oder auch an den Feiertagen nicht mehr fehlen. Fans können schon mal die Lebkuchen und für die Couch die Kuscheldecke heraussuchen, um sich für den Film in Stimmung zu bringen.

Das sind die Sendetermine 2019

24.12.2019, 17.10 Uhr ARD

24.12.2019, 18.50 Uhr ONE

24.12.2019, 20.15 Uhr RBB

24.12.2019, 20.15 Uhr WDR

24.12.2019, 22.00 Uhr SWR

25.12.2019, 10.25 Uhr ARD

25.12.2019, 14.50 Uhr NDR

25.12.2019, 16.05 Uhr WDR

25.12.2019, 17.05 Uhr ONE

26.12.2019, 14.30 Uhr RBB

26.12.2019, 16.00 Uhr MDR

29.12.2019, 12.00 Uhr KI.KA

06.01.2020, 08.00 Uhr BR

Der Prinz im Schnee, der Schuh auf der Treppe zum Schloss oder der Schimmel Nikolaus: Der Film gehört wie Lebkuchen oder der Besuch auf den Weihnachtsmarkt in der besinnlichen Zeit einfach dazu. Der Film läuft übrigens nicht nur im Fernsehen, sondern könnt ihr auch rund um die Uhr bei Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon Prime anschauen.

Darum geht es in dem Film

Aschenbrödel lebt zusammen mit ihrer Stiefmutter und deren Tochter Dora auf dem Gut ihres Vaters, der verstorben ist. Das Mädchen muss die schmutzige Arbeit machen und wird von ihrer Stiefmutter terrorisiert. Dann trifft Aschenbrödel auf den Prinzen, in den sie sich verliebt. Mit Hilfe von drei magischen Haselnüssen sieht sie ihn auf einem Ball wieder. Dort hält er um ihre Hand an, dann verschwindet sie jedoch – auf der Treppe verliert sie ihren Schuh. Mit diesem macht sich der Prinz auf die Suche nach dem Aschenbrödel und findet sie dann wieder.