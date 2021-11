Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Klassiker bekommt Neuverfilmung!

Egal, ob jung oder alt. ,,Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ darf in der Weihnachtszeit genauso wenig fehlen, wie der Weihnachtsbaum oder die Geschenke. Zwar ist das Märchen schon bald 50 Jahre alt, doch der Klassiker ist einfach nicht aus der kalten Jahreszeit wegzudenken. Nun soll es schon bald eine Neuverfilmung geben.

Dass das Märchen jedes Jahr sehr viele Male in der Weihnachtszeit läuft, ist völlig normal und auch irgendwie schön. Denn seit Jahrzehnten gehört es einfach dazu. Doch nun könnte es Konkurrenz geben. Es steht nämlich eine Neuverfilmung des Märchens aus Norwegen in den Startlöchern. Dort heißt der Film ,,Tre nøtter till Askepotten”. Ob der Film das Original verdrängen kann?

Aschenbrödel wird neu verfilmt

In Norwegen wurde nun der Klassiker neu verfilmt. Seit 50 Jahren war Libuše Šafránková das Aschenbrödel, welche jedoch dieses Jahr verstorben ist. Die Popsängerin Astrid Smeplass konnte sich die Hauptrolle des Aschenbrödels ergattern und hat nun ein großes Erbe angetreten. Immerhin wird nicht irgendein Film neu produziert, sondern einer der erfolgreichsten Weihnachtsmärchen überhaupt. Als Prinz konnte man den Schauspieler Cengiz Al gewinnen.

Wann kommt der Streifen in die Kinos?

In Norwegen selbst ist der Film pünktlich vor der Weihnachtszeit schon seit dem 12. November verfügbar. Wann er genau bei uns via Streamingdienste verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Es gibt auch kein Datum für einen möglichen Kinostart. Es heißt also noch abwarten, bis wir den Klassiker an der Leinwand oder im Wohnzimmer sehen können. Da der Film aber schon im Kasten ist, könnte es eventuell schon in der aktuellen Weihnachtszeit zu sehen sein. Schon gelesen? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Das sind die Sendetermine 2021