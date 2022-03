Studie: Drei Gläser Milch täglich können tödlich sein

Milch ist eigentlich total gesund – das wird zumindest immer wieder behauptet. Denn schließlich ist sie nicht nur verdammt lecker, sondern soll auch noch gut für die Knochen sein. Eine Studie aus Schweden hat aber nun schockierende Ergebnisse veröffentlicht: Zu viel Milch soll nicht gut für unseren Körper sein. Die Forscher meinen auch, dass zu viel Konsum sogar tödlich enden kann.

Milch ist eine wahre Calcium-Bombe. Doch wer zu viel trinkt, könnte daran sogar sterben – das meinen zumindest nun Wissenschaftler aus Schweden. Demnach können drei Gläser täglich sogar tödlich sein oder das Sterberisiko erhöhen. Forscher haben für die Studie rund 60.000 Frauen im Alter von 39 bis 74 Jahren und 45.000 Männern im Alter von 45 bis 79 Jahren über einen längeren Zeitraum kontrolliert. Die Testpersonen beantworteten unter anderem Fragen zum Lebensstil und den Ess- und Trinkgewohnheiten.

Hohes Sterblichkeitsrisiko laut Studie

Die Forscher um Karl Michaelsson von der Universität Uppsala haben im British Medical Journal die Ergebnisse veröffentlicht – und diese sind überraschend. Frauen, die drei Gläser Milch am Tag trunken, hatten ein hohes Sterblichkeitsrisiko im Gegensatz zu den Leuten, die am Tag wenig oder höchstens nur ein Glas Milch getrunken haben. „Frauen, die drei Gläser Milch oder mehr am Tag tranken, hatten ein 90 Prozent höheres Todesrisiko, ein 60 Prozent höheres Hüftbruch-Risiko und ein 15 Prozent höheres Risiko bei Brüchen allgemein, verglichen zu denen, die weniger als ein Glas tranken“, erzählt Prof. Karl Michaelsson.02

Dabei war es nicht relevant, ob es sich um Vollmilch oder etwa Halbfett-Milch handelt. Grund für das hohe Sterberisiko könnte der hohe Gehalt von Laktose und Galaktose in Milch sein. Denn durch die beiden Zucker können chronische Krankheiten im Körper ausgelöst werden – dadurch sei die Lebenserwartung geringer und die Alterung tritt früher ein. Betroffen sind demnach nicht Milchprodukte wie Butter, Käse oder Joghurt – bei der Studie ging es um den Konsum als Getränk. Die Forscher meinen aber auch: Um die Verzehrempfehlung anzupassen, seien aber weitere Studien notwendig. Auf Milch musst du dennoch nicht verzichten – es kommt auf den Konsum an. Schon gelesen? Kann Milch krank machen? Das steckt hinter dem Mythos!