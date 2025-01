Drama um Drogensüchtigen: „Hartes Deutschland“-Dominik (†33) stirbt bei Unglück

In Deutschland gibt es jährlich mehrere Drogentote. Auch ein Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland“ ist ums Leben gekommen – wobei er eher Opfer eines Unfalls wurde.

Dominik sei bereits am 14. März 2023 im Alter von 33 Jahren verstorben, wie es in der neuen Folge von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ heißt. Sein Drogenkonsum wurde ihm offenbar nicht zum Verhängnis – angeblich sei er vor einer Straßenbahn verunglückt. Nähere Umstände wurden nicht verraten.

Jedoch wirft der Todesfall einige Fragen auf: Gegenüber dem Portal TAG24 teilte die Kölner Polizei mit, dass ihr kein tödlicher Unfall an dem Tag bekannt sei. Die Hintergründe bleiben weiter unklar – möglich ist, dass das Unglück gar nicht in Köln passiert ist oder es sich um keinen Unfall im klassischen Sinne gehandelt hat.

Das Kamerateam von „Hartes Deutschland“ hat eine Gedenkfeier für Drogentote in Köln begleitet. Der Name des Verstorbenen wurde dort auf einer symbolischen Schiefertafel gezeigt und soll an Menschen erinnern, welche den Kampf gegen die Drogensucht verloren haben. Im Jahr 2023 gab es in Köln insgesamt 74 Drogentote.

Dominik nahm mit 16 Jahren erstmals harte Drogen

Seit 2021 war Dominik bei „Hartes Deutschland“ zu sehen. Schon als Kind habe er geraucht, später kam Alkohol und Gras hinzu. Im Alter von 16 Jahren habe Dominik dann erstmals harte Drogen konsumiert. Dann wurde daraus eine Regelmäßigkeit – und der Protagonist der RTLZWEI-Sozialdoku rutschte in die Abhängigkeit.

„Ich habe den falschen Weg eingeschlagen und bereue es bis heute“

„Ich bin sehr traurig, dass ich den Weg da nicht rausfinde“, erklärte Dominik damals bei „Hartes Deutschland“. Wenige Monate vor seinem Tod sagte er in der Sendung: „Ich habe den falschen Weg eingeschlagen und bereue es bis heute. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich sofort zurück auf den alten Stand gehen und alles anders machen.“ Zwar wollte er einiges ändern – jedoch hat er diese Gelegenheit nicht mehr bekommen.

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ immer donnerstags um 20.15 Uhr.