Drama in Leipzig: Junge (3) wird von Straßenbahn erfasst und stirbt!

In Leipzig hat sich ein Drama am Ostersonntag ereignet: Ein Junge wurde von einer Straßenbahn erfasst. Jede Hilfe kam zu spät: Der 3-Jährige starb an den Folgen der schweren Verletzungen.

Das Unglück ereignete sich am Ostersonntag gegen 12 Uhr in der Georg-Schwarz-Straße. Ersthelfer und die Familie eilen direkt zu ihm – doch die Verletzungen sind zu stark. Jede Hilfe kommt zu spät. Der Dreijährige starb noch vor Ort. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

3-Jähriger stolpert und gerät unter die Bahn

Die Familie kam an der Station Diakonissenhaus an. Im Stadtteil Leutzsch steigen die Eltern gemeinsam mit dem Jungen und seinem Bruder an der Haltestelle aus. Die Familie geht anschließend auf den Gehweg – doch dort stolpert der Junge und gerät mit seinem Fuß zwischen Bordstein und die Bahn. Danach wird er unter das Fahrzeug gezogen und schwer verletzt – kurz danach erlag er den schweren Verletzungen.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Die Einsatzkräfte sperrten die Straße, stellten einen Sichtschutz auf. Der 57-jährige Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen des Jungen. Die Polizei hat wegen fahrlässiger Tötung die Ermittlungen aufgenommen. „Die Leiche wurde in die Rechtsmedizin gebracht“, erklärte eine Sprecherin der Leipziger Polizei in der Bild-Zeitung. Wegen der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten war die Straße im Unfallbereich voll gesperrt. Der Bahnverkehr war auf der Strecke für rund drei Stunden beeinträchtigt.