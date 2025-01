Dragqueen The Vivienne (†32) wurde vor Tod im Netz gemobbt

Als Dragqueen The Vivienne und erster Gewinner der britischen Ausgabe von „RuPaul’s Drag Race“ wurde James Lee Williams bekannt. Im Alter von 32 Jahren ist sie verstorben. Trotz ihres beruflichen Erfolges hatte sie offenbar mit massiver homophober Hetze zu kämpfen.

James Lee Williams alias The Vivienne wurde leblos in ihrem Haus gefunden. „Mit großer Traurigkeit teilen wir euch mit, dass unser geliebter James Lee Williams, The Vivienne, dieses Wochenende verstorben ist. James war ein unglaublich geliebter, warmherziger und erstaunlicher Mensch. Seine Familie ist untröstlich über den Verlust ihres Sohnes, Bruders und Onkels“, teilte ihr Pressesprecher Simon Jones bei Instagram mit.

Weitere Details zu den Todesumständen sind nicht bekannt. Die Polizei bestätigte, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden im Zusammenhang mit ihrem Tod gebe. Nur wenige Wochen vor ihrem Tod hat The Vivienne noch im Weihnachtsprogramm der Show „Blankety Blank“ mitgewirkt.

James Lee Williams sprach in der Vergangenheit öffentlich über frühere Drogenprobleme. Nun wurde auch bekannt, dass sie vor ihrem Tod gemobbt wurde. Besonders nach der Ausstrahlung der „Blankety Blank“-Folge sei die Dragqueen homophob im Netz attackiert worden. Der Dragkünstler Myra DuBois machte die Anfeindungen öffentlich. Er rief die Community dazu auf, stärker gegen LGBTQ+-Feindlichkeit vorzugehen.

„Es macht mich traurig und wütend zu wissen, dass ihre letzten Tage von so viel Missbrauch geprägt waren“

Er erklärte, dass die Gesellschaft selbst Schuld an solchen Tragödien sei. Er forderte, dass queere Personen besser geschützt werden. Auch Crystal, ein Co-Star der Dragqueen, machte auf den Hass gegen die LGBTQ+-Community aufmerksam: „Es macht mich traurig und wütend zu wissen, dass ihre letzten Tage von so viel Missbrauch geprägt waren.“

Auch die Macher von „RuPaul’s Drag Race“ äußerten ihre Anteilnahme im Netz: „Ihr Talent, ihr Humor und ihre Hingabe an die Kunst des Drags waren eine Inspiration. Wir werden sie sehr vermissen, aber ihr Vermächtnis wird weiterleben.“ Neben „Drag Race“ hatte die Dragqueen noch an weiteren TV-Shows wie „Dancing on Ice“ teilgenommen.