Douglas-Filialen trotz Lockdown weiter offen

Seit dem 16. Dezember 2020 gilt in Deutschland der Knallhart-Lockdown. Neben der Gastronomie und allen Freizeiteinrichtungen musste nun auch der Einzelhandel komplett dicht machen. Die Parfümeriekette Douglas hat einige Filialen dennoch offen – aber wie geht denn das? KUKKSI erklärt, was hinter dem Trick steckt!

Die Infektionszahlen schießen immer weiter in die Höhe. Um die Corona-Pandemie weiter in den Griff zu bekommen, hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Länderchefs einen harten Lockdown beschlossen. Dieser gilt vom 16. Dezember 2020 bis vorerst 10. Januar 2021.

Douglas wurde über Nacht zur Drogerie

Lebensnotwendige Geschäfte dürfen weiter offen bleiben – dazu zählen Supermärkte oder Drogerien. Doch auch die Parfümkette Douglas hat zumindest teilweise offen. Die Kette will einfach als “Drogerie” weitermachen – aber ist das eigentlich legal? Der Gewerkschaft Verdi liegt ein Schreiben von Douglas vor. “Wir öffnen unsere Stores unter dem Kontext, dass wir eine Drogerie sind, da wir das Sortiment des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung haben”, heißt es laut der Bild-Zeitung in dem Statement.

Und was sagt das Unternehmen selbst dazu? "In diesen Filialen bieten wir den Großteil des klassischen Drogeriesortiments an: Körperpflegeprodukte wie Cremes, Shampoo, Seife, Deodorants, Make-up, Parfüms und Hygieneprodukte", sagte eine Douglas-Sprecherin gegenüber RTL. "Es handelt sich um einen kleinen Teil unserer Filialen, die in mehreren Bundesländern geöffnet bleiben. Die entsprechenden Filialen führen ein Angebot an Drogerieprodukten, sind aber z. B. nicht im Luxussegment einzuordnen", so das Unternehmen weiter. Über Nacht wurde die Parfümerie zur Drogerie – bei Verdi kommt das nicht gut an. "Wer den dringenden Lockdown und das erlaubte Weiterführen bestimmter Geschäfte auf solche Weise fehlinterpretiert, macht sich nicht nur unglaubwürdig", so ein Sprecher der Gewerkschaft.