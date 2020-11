Donald Trump vs. Joe Biden: Wer gewinnt die US-Wahl?

Es könnte ein schnelles Ergebnis geben oder einen Streit vor Gericht: Der Ausgang der US-Wahl ist derzeit völlig offen. Laut den Umfragen hat Joe Biden gute Chancen und könnte sich gegen Donald Trump durchsetzen.

Die US-Wahl nähert sich ihrem Höhepunkt und die ersten Wahllokale haben bereits geöffnet. Donald Trump gibt sich trotz schlechter Umfragewerte siegessicher. Die Wahlbeteiligung in den USA ist sehr hoch – das ist ein gutes Zeichen für Joe Biden. Der Demokrat liegt laut Umfragen im ganzen Land weit vor Donald Trump – aber nur knapp. Daher ist der Ausgang der Wahl völlig offen.

Umfragen sehen Joe Biden knapp vorn

Entscheidend sind vor allem die Swing States, wo sich beide Präsidentschaftskandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. In sieben der 13 Staaten beträgt der Vorsprung bei einem der Politiker gerade mal ein bis drei Prozent. Die Umfragen haben aber kaum Bedeutung. Denn bei der letzten US-Wahl lag Hillary Clinton vor dem Republikaner – am Ende hatte doch Donald Trump gewonnen. Das liegt vor allem am US-Wahlsystem, denn der Präsident wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern durch 538 Wahlmänner und -frauen.

Rund 100 Millionen Menschen haben in den USA bereits gewählt und haben per Briefwahl oder dem sogenannten “Early Voting” ihre Stimme abgegeben. Besonders hoch ist die Wahlbeteiligung auch bei Jungwählern. In den vergangenen Tagen gaben Donald Trump und Joe Biden nochmal alles, um die Wähler von sich zu überzeugen. Der amtierende Präsident hatte fünf Wahlkampfauftritte in den Bundesstaaten Wisconsin, Michigan, North Carolina und Pennsylvania. Joe Biden bekam unterdessen Unterstützung von Lady Gaga. Wer die US-Wahl tatsächlich gewinnt, bleibt abzuwarten – wahrscheinlich wissen wir am Mittwochmorgen deutscher Zeit mehr. Schon gelesen? US-Wahl 2020: Diese Stars unterstützen Donald Trump