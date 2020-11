Donald Trump: So sah der US-Präsident früher aus!

Donald Trump hat in den vergangenen vier Jahren die USA regiert. Der Präsident wird entweder geliebt oder gehasst – aber wie sah der Republikaner eigentlich früher aus? KUKKSI hat das mal gecheckt und noch interessante Facts herausgefunden.

Donald Trump wurde am 14. Juni 1946 in Queens geboren. Seit 1971 war er Inhaber des Konzerns “Trump Organization” und in der Immobilienbranche war er sehr erfolgreich – so hat sich auch “Trump” zu einer starken Marke entwickelt. Und auch durch die Reality-Show “The Apprentice” war er sehr berühmt und galt als einer der bekanntesten Amerikaner. Seit 2009 unterstütze der die Republikaner und konnte sich bei der Präsidentschaftswahl am 8. November 2016 gegen die Demokratin Hillary Clinton durchsetzen – so wurde er US-Präsident. In seiner Amtszeit sorgte er vor allem mit seinen Tweets beim Kurznachrichtendienst Twitter immer wieder für Schlagzeilen.

Seine Kinder und Familie

Seine Kinder sind Ivanka Trump, Donald Trump Jr., Barron Trump, Tiffany Trump und Eric Trump. Donald Trump war insgesamt drei mal verheiratet – und zwar mit Ivana Trump (1977 – 1992), Marla Maples (1993 – 1999), Melania Trump (2005 – heute). Melanie Trump unterstütze ihren Ehemann auch intensiv im Wahlkampf und trat oft auch vor seine Anhänger.

Donald Trump versuchte sich als Schauspieler

Der US-Präsident hat sich sogar mal als Schauspieler versucht. Er war in dem Film “Ghost Can’t Do It” zu sehen – dafür bekam er sogar eine Auszeichnung. Für die schlechteste Schauspielleistung wurde Donald Trump mit dem Anti-Oscar “Die goldene Himbeere” ausgezeichnet. Autsch! Das war aber nicht seine einzige Schauspielerfahrung: Der Politiker hatte auch einen kurzen Gastauftritt in “Kevin – Allein in New York”. Dort war er zu sehen, als Kevin das “Plaza”-Hotel in New York betritt.

So hat er sich verändert

Donald Trump sah früher noch etwas anders aus. Und klar: heute ist er natürlich deutlich älter. Damals hatte er noch dunklere Haare. Heute hat der Politiker eher eine deutlich hellere Mähne, welche eher einen orangegelben Ton haben. Schon gelesen? Melania Trump: 10 spannende Fakten über die First Lady