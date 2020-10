Donald Trump und Melania positiv auf Corona getestet!

Erst stellte er sich noch dem TV-Duell mit Joe Biden. Nun gab Donald Trump aber bekannt: Er wurde positiv auf das Coronavirus getestet! First Lady Melania sowie seine engste Beraterin sind ebenfalls infiziert.

Der US-Präsident hatte das Coronacvirus vor einigen Monaten noch geleugnet – nun hat es ihn selber erwischt! Sowohl Donald Trump als auch Melania gaben dazu ein kurzes Statement beim Kurznachrichtendienst Twitter ab. “Wie viel zu viele andere Amerikaner in diesem Jahr sind der Präsident der Vereinigten Staaten und ich in häuslicher Quarantäne, nachdem wir positiv auf Covid-19 getestet wurden. Es geht uns gut, und ich habe alle bevorstehenden Verpflichtungen abgesagt”, schrieb die First Lady in dem sozialen Netzwerk. “Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen”, schrieb der US-Präsident.

Zuvor wurde seine Beraterin positiv getestet

Und auch seine engste Beraterin Hope Hicks wurde positiv auf Covid-19 getestet. Mit dem US-Präsident ist sie gemeinsam mit der Air Force One zum TV-Duell gegen Joe Biden zur US-Präsidentschaftswahl geflogen und am Mittwoch zu einer Kundgebung in Minnesota. Das nächste TV-Duell soll eigentlich am 16. Oktober 2020 stattfinden – ob der US-Präsident bis dahin jedoch wieder fit ist, ist noch unklar. Für Donald Trump ist das mehr als ungünstig, denn der Wahlkampf mit öffentlichen Auftritten kommt während der Quarantäne zum Erliegen – für Präsidentschaftskandidat Joe Biden ist das ein Vorteil.

Wer regiert, wenn Donald Trump ausfallen würde?

Doch was passiert eigentlich, wenn Donald Trump krankheitsbedingt mal nicht regieren kann? Dann würde sein Vize Mike Pence die Geschäfte übernehmen. Sollte auch er dazu nicht in der Lage sein, ist der Vorsitzende des Repräsentantenhauses gefragt – das wäre in dem Fall die Demokratin Nancy Pelosi.