Donald Trump: Er hat eine neue Haarfarbe!

Donald Trump musste bei der US-Wahl eine herbe Niederlage einstecken. Gegen seinen Herausforderer Joe Biden konnte der amtierende Präsident nicht punkten. Nun überrascht der Republikaner mit einer neuen Haarpracht!

Die US-Präsidentschaftswahl fand am 3. November 2020 statt. Erst Tage später war nach den Auszählungen klar: Joe Biden konnte die Wahl für sich entscheiden! Mehrere Staats- und Regierungschefs gratulierten dem Demokraten zum Sieg. Donald Trump wollte die Wahlniederlage nicht erkennen und sah sich dennoch als Gewinner. Er kündigte an, sogar vor ein Gericht ziehen zu wollen. Kurz danach ist es ruhig um den Noch-Präsidenten geworden – doch nun gab es einen öffentlichen Auftritt.

Donald Trump hat plötzlich graue Haare

Nach der Wahlniederlage trat Donald Trump erstmals wieder vor die Presse und hat eine Ansprache zur Corona-Pandemie gehalten. Eigentlich sollte es dabei um einen Impfstoff gegen das Virus gehen, um die Krise einzudämmen. Doch die User im Netz schauten eher auf die Haare des Präsidenten. Denn diese waren nicht wie sonst orange, sondern plötzlich grau!

User im Netz diskutieren über neue Haarpracht

“Geht es nur mir so, oder hat Trump innerhalb von einer Woche graue Haare bekommen?”, fragte ein Nutzer beim Kurznachrichtendienst Twitter. “Ich werde etwas Nettes über den Präsidenten sagen: Er hätte niemals all dieses Joker-Haarfärbemittel in sein Haar tun sollen. Grau sieht normaler aus”, heißt es in einem anderen Kommentar. “Entweder ist Trumps Haarkolorist abgesprungen, oder er versucht allmählich, sich in Joe Biden zu verwandeln und hofft, dass wir es nicht bemerken”, meint ein anderer Follower.

Die Frage hat Donald Trump offen gelassen, weshalb er sich nicht mehr die Haare färbte – Fragen von Journalisten waren bei der Ansprache nicht zugelassen. Am 6. November 2020 hatte Donald Trump bei seinem letzten Presseauftritt noch deutlich blondere Haare. Der Ehemann von Melania Trump ist übrigens nicht der erste Präsident, welcher während seiner Amtszeit graue Haare bekam. Bei Barack Obama war das damals ebenfalls der Fall. Schon gelesen? Melania Trump: 10 spannende Fakten über die First Lady