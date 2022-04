Dominik Simmen: Hat der DSDS-Kandidat eine Freundin?

Dominik Simmen hat es in die Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft! Im Sing-Off gegen Emine Knapczyk konnte sich der Hottie durchsetzen und kam dann auch in die nächste Runde. Hat der Kandidat aber eine Freundin? KUKKSI hat bei ihm nachgefragt!

Der 23-Jährige konnte in der ersten Liveshow überzeugen und hat an diesem Samstag erneut die Chance, sich zu beweisen. „Auf der DSDS-Bühne zu stehen, war bisher das Größte, was ich je erlebt habe – von den Zuschauern und auch von der Location. Ich spiele schon länger in einer Band, aber DSDS war nochmal etwas ganz anderes. Davor war ich wahninnig aufgeregt, aber wenn die Musik anfängt, war ich in einem Tunnelmodus und konzentriert. Es war einfach nur krass“, erzählt Dominik Simmen im exklusiven Interview mit KUKKSI.

„Durch meine Band habe ich schon etwas Erfahrung, aber auf der großen Bühne ist das einfach etwas ganz anderes“, so der 23-Jährige. Der DSDS-Kandidat hat kommt mit einem Juror besonders gut klar: „Mein Lieblings-Juror hat im Laufe der Staffel immer mal gewechselt, aber aktuell würde ich Ilse sagen. Ich kann mit ihr die Leidenschaft mit Rockmusik teilen und tanzt zu meinen Songs, was mir auch Sicherheit gibt.“ Er freut sich riesig, dass Sarah Engels in der zweiten Liveshow als Gastjurorin dabei sein wird: „Ich freue mich riesig auf Sarah Engels. Denn ihre Staffel habe ich damals aktiv verfolgt und das Finale mit ihr und Pietro war sehr rührend.“.

Dominik Simmen spricht über seinen Beziehungsstatus

Dominik Simmen hat vor allem viele weibliche Fans – aber hat der Hottie eigentlich eine Freundin? „Ich bin derzeit nicht vergeben“, sagt der 23-Jährige. Zunächst will er sich auf die Musik konzentrieren – aber hätte auch nichts dagegen, wenn die Richtige kommt. „Wir haben wahnsinnig viel um die Ohren und es passiert sehr viel in meinem Leben. Denn ich will mit der Musik künftig Geld verdienen. Man bekommt auch von tausenden Leuten viele Nachrichten und ist mit seiner sozialen Batterie auch etwas ausgelaugt. Aber was kommt, was kommt. Der Fokus liegt zwar erstmal auf die Musik, aber wenn man verliebt ist, dann ist man eben verliebt und passiert einfach“, erzählt Dominik Simmen. RTL und RTL+ zeigen die Live-Shows von DSDS immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Din Omerhodzic und Tina Umbricht: Kommt nach DSDS die Hochzeit?