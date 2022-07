Dominic Smith: Prince Charming-Star stirbt mit nur 33 Jahren!

Dominic Smith war einer der Liebling der ersten Staffel von „Prince Charming“. Dort kämpfte er um das Herz von Nicolas Puschmann und musste sich nur Sieger Lars Tönsfeuerborn geschlagen geben. Doch nun ist der Kandidat im Alter von nur 33 Jahren verstorben.

Nach „Prince Charming“ nahm Dominic Smith bei „#CoupleChallenge“ teil. Nach der Show zog er sich jedoch vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Ihm ging es nicht gut, hieß es damals. Offenbar ist er jetzt verstorben. Zahlreiche Ex-Kandidaten und Freunde trauern auf Insatgram. „Möge das Universum auf dich achten“, schreibt etwa Lars Tönsfeuerborn.

Todesursache ist bisher unklar

„Werde dich in meinem Herzen weiter auf der Erde herumtragen! Dein Löwenzahn“, schreibt beispielsweise auch Ex-Kandidat Aaron Koenigs . Marcella und Moderator Maurice Gajda drückten ebenfalls ihr Beileid aus. Und auch die Dragqueen Marcella Rockefeller trauert um Dominic Smith. Die Todesumstände oder die Ursache, weshalb der ehemalige „Prince Charming“-Star verstarb, ist bisher nicht bekannt.

Fans trauern um Dominic Smith

Und auch Fans meldeten sich zu Wort und wünschen der Familie und der „Prince Charming"-Familie viel Kraft in der schweren Zeit. „Ruhe in Frieden, Dominic! Ih wünsche der Familie viel Kraft" oder „Mein herzliches Beileid" heißt es in den Kommentaren.